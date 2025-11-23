"Зенит" обыграл "Пари НН" и впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял первое место в таблице чемпионата. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. В "Зените" голами отметились Максим Глушенков и Вендел.

Команда из Санкт-Петербурга не проигрывает в РПЛ на протяжении 12 матчей. Единственное поражение она потерпела в 4-м туре от грозненского "Ахмата". Тогда игра закончилась со счетом 0:1.

Ранее столичное "Динамо" потерпело поражение в матче с тольяттинским "Акроном" на домашнем стадионе со счетом 1:2 в рамках 15-го тура РПЛ. Полузащитник гостей Дмитрий Пестряков забил первый гол на 62-й минуте. Через 18 минут Стефан Лончар удвоил преимущество команды, а на 88-й минуте нападающий "Динамо" Иван Сергеев сократил разрыв в счете до минимума.