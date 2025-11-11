"Чемпионат": РФС и РПЛ обсудят три варианта изменения лимита на легионеров

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) ведут переговоры об изменении регламента, связанного с количеством легионеров в командах. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

По данным СМИ, всего рассматриваются три варианта. Первый, предложенный министром спорта России Михаилом Дегтяревым, предусматривает сокращение числа иностранных игроков в заявке до 10, а также разрешение одновременного вывода на поле 5.

Второй сценарий сохраняет текущие нормативы, согласно которым в заявке остаются 13 футболистов-иностранцев, а на поле – 8. Однако он вводит систему финансовых стимулов для клубов, которые привлекают молодых российских футболистов, и специальные сборы за использование иностранцев.

Третий вариант представляет собой промежуточное решение, ужесточающее правила: 11 легионеров в заявке и 7 на поле.

Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ еще в августе. Тогда министр обратил внимание, что изменения, направленные на предоставление возможности практиковаться молодым российским игрокам, будут вноситься плавно и постепенно.

Реализация нововведения запланирована с сезона-2028/29. Под инициативу Дегтярев приводил в пример опыт других стран, в которых действуют более жесткие лимиты. Например, в Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более 5 игроков из стран – не членов Евросоюза, а в заявке на матч не могут фигурировать более 3 из них.