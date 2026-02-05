Форма поиска по сайту

05 февраля, 18:33

Ремейк первой части "Ведьмака" могут отложить до 2028 года

Фото: youtube.com/The Witcher

Релиз ремейка первой части игры "Ведьмак" могут перенести на 2028 год. Об этом сообщает PlayGround со ссылкой на аналитический отчет польского брокерского дома Noble Securities.

Как отметили аналитики, это связано с перераспределением ресурсов для ускорения разработки The Witcher 4. Студия Fool's Theory, которая ответственна за создание ремейка, временно присоединилась к основной команде.

Компания CD Projekt RED планирует сделать акцент на выпуске новой части игры в 2027 году. Эксперты считают, что дополнительная поддержка может быть связана со сложностью освоения Unreal Engine 5.

По словам аналитиков, такая последовательность релизов соответствует заявленной стратегии, поскольку ремейк должен опираться на технологии и контент новых частей.

Ранее продюсер Silent Hill Мотои Окамото сообщил, что компания Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы в Россию, Италию или Южную Корею. По его словам, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора.

