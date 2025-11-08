Столичное "Динамо" уступило "Акрону" в домашнем матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Футболисты столичного "Динамо" потерпели поражение в матче с тольяттинским "Акроном" на домашнем стадионе со счетом 1:2 в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Счет был открыт полузащитником гостей Дмитрием Пестряковым на 62-й минуте. Через 18 минут Стефан Лончар удвоил преимущество "Акрона", а на 88-й минуте нападающий "Динамо" Иван Сергеев сократил разрыв в счете до минимума.

После первого круга "Динамо" заняло 9-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре, который состоится 23 ноября, команда Валерия Карпина примет на своем поле махачкалинское "Динамо".

Ранее стало известно, что московский "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет – Кубка России. Игра прошла на стадионе "Лукойл-Арена".

Победу "Спартаку" принесли Ливай Гарси, забивший голы на 4-й и 49-й минутах, а также Маркиньос (55-я минута). За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков на 66-й минуте, но на 80-й он не смог реализовать 11-метровый.