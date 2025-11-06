"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала "пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет – Кубка России.

Игра прошла на стадионе "Лукойл-Арена". Победу "Спартаку" принесли Ливай Гарси, забивший голы на 4-й и 49-й минутах, а также Маркиньос (55-я минута). За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков на 66-й минуте, но на 80-й он не смог реализовать 11-метровый.

Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе "РЖД-Арена".

Таким образом, по итогам группового этапа "Спартак" занял 1-е место в группе C, набрав 13 очков за 6 игр. "Локомотив" стал 2-м в группе D с 13 баллами, уступив ЦСКА.

В ноябре этого года сборная России примет участие в двух товарищеских матчах. Один из них пройдет с командой Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября, а другой – с Чили в Сочи 15 ноября. Для этого на сборы были приглашены Матвей Сафонов, Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.