Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские товарищеские матчи. Всего в него вошли 39 спортсменов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу команды.

В списке значатся такие звездные легионеры, как Матвей Сафонов, Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. Один из них пройдет с командой Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября, а другой – с Чили в Сочи 15 ноября.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Он высказался об этом на фоне распространения опасений о том, что стадионы Италии не будут готовы принять турнир.

Между тем Международная федерация футбола (FIFA) представила талисманы чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. В частности, талисманом Канады будет лось по имени Мэйпл, у Мексики им станет ягуар Зайю, а у США – белоголовый орел Клатч.