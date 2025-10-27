Президент РФС Дюков: Россия готова провести чемпионат Европы по футболу 2032 года

Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Россия всегда готова", – приводит его слова Sport24.

Заявление было сделано на фоне распространения опасений о том, что стадионы Италии не будут готовы принять турнир. При этом, по данным итальянских СМИ, к чемпионату построят более современное и функциональное сооружение на месте стадиона "Сан-Сиро" в Милане. В сентябре городской совет принял решение о его продаже "Интеру" и "Милану".

Вместе с тем президент Серии А Эцио Симонелли указывал на неудовлетворительное состояние стадионов в Удине, Бергамо и Турине.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) представила талисманы чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. В частности, талисманом Канады будет лось по имени Мэйпл, у Мексики им станет ягуар Зайю, а у США – белоголовый орел Клатч.

Между тем сборная России переместилась с 33-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Первое место в рейтинге заняла сборная Испании, второе – команда Аргентины, при этом Франция опустилась на третью строчку.