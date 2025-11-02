Семак – о попытке похищения Мостового: ситуация не шуточная, волновались за него

1 ноября московский "Локомотив" на выезде уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2 в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, "железнодорожники" потерпели первое поражение в сезоне, после чего непобежденных клубов в чемпионате не осталось. Кроме того, один из голов забил Андрей Мостовой, который недавно едва не стал жертвой похищения. О главных событиях топ-матча расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (1:0)

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Голы: Педро, 9, Мостовой, 90+.

"Зенит": Адамов, Мантуан, Дркушич (Эракович, 75), Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон (Мостовой, 75), Педро (Лусиано, 84), Глушенков (Ерохин, 90), Луис Энрике (Соболев, 84).

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов (Рамирес, 84), Ньямси, Фассон, Сильянов, Баринов, Карпукас (Бакаев, 54), Пруцев (Мялковский, 84), Батраков, Руденко, Комличенко.

Предупреждения: Батраков, 45+; Мантуан, 45+; Мостовой, 90+.

Первый топ-матч 14 тура РПЛ – не только битва лидеров сезона, но и двух самых забивных команд. "Локомотив" был чуть выше: третье место с 27-ю очками и 30 голов в активе. Плюс ко всему "железнодорожники" оставались единственным клубом лиги, у кого в графе "поражения" красовался гордый ноль. У "Зенита" же – четвертая строчка, 26 баллов и столько же забитых мячей.

Команда Михаила Галактионова вышла без ряда своих лидеров: в частности, защитник Сесар Монтес пропускал матч из-за дисквалификации, а нападающий Дмитрий Воробьев получил травму в предыдущей встрече с "Акроном". У главного тренера "Зенита" Сергея Семака тоже были потери: к примеру, защитник Дуглас Сантос вовсе рискует не сыграть в 2025 году из-за повреждения, плюс болячки залечивает форвард Матео Кассьерра. Последнего вполне могли заменить Лусиано и Александр Соболев, но как и в битве с московским "Динамо" туром ранее (2:1), тренерский штаб "Зенита" решил избрать вариант без ярко выраженного нападающего.

Такая опция придает сине-бело-голубым толику непредсказуемости, так как в эту зону может ворваться кто угодно. На 9-й минуте это результативно сделал левый вингер Педро: бразилец проткнул мяч в штрафную на Максима Глушенкова и открылся в центре под обратный прострел россиянина, замкнув его в касание – 1:0.

Хозяева в целом почти весь первый тайм запирали соперника на его половине: у "Локомотива" более-менее получалось закрепиться на чужой части поля только после 30-й минуты. Но с игры москвичи не создали почти ничего, а из острого запомнился разве что удар защитника Жерзино Ньямси головой рядом с левой штангой после подачи со штрафного Алексея Батракова. У "Зенита" получалось намного больше, а особенно запомнились два эпизода с участием Глушенкова. В одном из них Максим вырезал левой издали, а в другом бил головой почти с линии вратарской, однако голкипер "Локо" Антон Митрюшкин в обеих ситуациях не подвел.

Как видите, моментов было не густо, но в тайме втором команды насоздавали еще меньше. Было ощущение, что "Зенит" держал в уме сильную сторону "Локомотива" в лице контратак, а потому закрылся, фактически отдав сопернику мяч и стараясь поймать его на ошибках в своих быстрых отрывах. Гости же по такому футболу пусть и вжимали хозяев в штрафную, но по сути бились о стену все 45 минут, не доставив вратарю петербуржцев Денису Адамову практически никаких проблем.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

А вот сине-бело-голубые сумели выудить еще один свой шанс уже в самой концовке. В центре внимания оказался вышедший на замену Андрей Мостовой, который недавно попал в криминальные сводки как объект похищения ради выкупа. Полузащитник сборной России сумел открыться на самой линии офсайда под передачу Александра Ерохина, убрал в штрафной на замахе Александра Сильянова и покатил мимо Митрюшкина – 2:0. Отпраздновать гол Мостовой решил с громадной долей самоиронии, надев заранее подготовленную черную балаклаву. Прекрасно, что эта странная и совершенно дикая история с нападением на футболиста "Зенита" закончилась поводом для шуток над самим собой.

После поражения красно-зеленых в нынешнем сезоне чемпионата России не осталось непобежденных. На пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, что несмотря на результат, поблагодарил команду за игру.

"С нашей точки зрения, был достаточно хороший матч по движению, отбору, прессингу, созданию голевых моментов. Надо было стараться выжимать максимум. Во втором тайме при счете 1:0 перешли на игру в два нападающих, чтобы оказать давление на соперника и иметь больше фланговых доставок. Но когда раскрылись, пропустили второй мяч", – отметил Галактионов.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" Немножко робко стартовали, когда в первые 15 минут была адаптация к полю, сопернику, стадиону, душновато было. Это не оправдание, а факт. А когда начали прессинговать, лишать соперника выхода из обороны, мяч положили вниз, начали происходить хорошие подходы. Понятно, что индивидуальный класс "Зенита" высокий, и они этим пользовались.

Также Галактионов рассказал об ощущениях его и команды после дебютного поражения в сезоне.

"Мы не задумывались, первое оно или нет. Каждая игра индивидуальна, и в любом случае есть элемент разочарования. Понятно, что команда расстроена, но поблагодарили ребят за самоотдачу и самоотверженность", – подчеркнул рулевой "Локо".

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал журналистам, что во втором тайме команда проиграла самой себе в плане движения, однако несмотря на усталость, отрабатывала до конца.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" По большому счету, с главным качеством "Локомотива" в лице быстрых атак мы справились. Большую опасность представляли для нас фланговые передачи, их было много. Но в целом, достойно сыграли и в обороне, и в атаке.

Не обошли репортеры стороной и ситуацию с Андреем Мостовым – благо, был и вполне спортивный повод поговорить о его персоне. Сергей Семак признался, что знал о попытке похищения еще перед игрой прошлого тура с "Динамо", где полузащитник вышел в старте и забил. Также, по его словам, в эти дни ему было не до шуток.

"Конечно, мы обсуждали это в команде. Все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог позволить себе шутки, но ситуация абсолютно не шуточная. Слава богу, все закончилось хорошо, все живы-здоровы. Андрей тренируется, помогает команде и забивает важные мячи", – отметил Семак.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Победа "Зенита" стала третьей подряд, а беспроигрышная серия в РПЛ достигла десяти игр. Благодаря такому спурту петербуржцы с 29-ю очками вскочили на второе место как минимум до матчей воскресенья. А уже после финального свистка из стана клуба неожиданно прилетела новость о продлении контракта с полузащитником Венделом до лета 2029 года, хотя еще летом минувшим бразилец пытался покинуть Петербург. Но если эта история позади, то такой футболист, особенно в праймовой форме, совершенно точно пригодится в битве за возвращение чемпионства в Северную столицу.

"Локо" же отныне – четвертый, и уже вторая игра без побед. Причем завтра сравняться с москвичами по очкам может калининградская "Балтика", если побьет на своем поле "Ахмат" Станислава Черчесова. Однако главная разборка наверху в оставшихся играх 14-го тура состоится на юге: "Краснодар" дома примет столичный "Спартак" 2 ноября. В случае победы подопечные Мурада Мусаева наберут 32 очка и станут единоличными лидерами РПЛ.

Пока же на троне с 30-ю баллами ЦСКА, который уже сыграл свою встречу, побив в родных стенах аутсайдера лиги "Пари НН" 2:0.

