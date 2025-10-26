Семак и Карпин раскритиковали судейство в матче между "Зенитом" и "Динамо" в РПЛ

26 октября московское "Динамо" на выезде уступило "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:2 в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, команда Валерия Карпина проиграла уже пятую встречу в чемпионате и идет на серии из трех игр без побед. При этом одной из главных тем битвы двух столиц стало судейство главного арбитра Алексея Сухого. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Голы: Мостовой, 42, Мантуан, 71 – Бителло, 26.

"Зенит": Адамов, Мантуан (Лусиано, 77), Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Глушенков (Ерохин, 90+), Педро, Мостовой (Вега, 77), Луис Энрике (Эракович, 90+).

"Динамо": Расулов, Фернандес, Маричаль (Окишор, 90+), Осипенко (Скопинцев, 46; Гладышев, 90+), Касерес, Рубенс, Глебов, Сергеев, Бителло, Маухуб, Тюкавин (Кутицкий, 65).

Предупреждения: Касерес, 37; Сергеев, 44; Педро, 44; Мантуан, 63; Расулов, 87; Лусиано, 90+; Окишор, 90+.

Очередное противостояние двух столиц в РПЛ – новый шанс для "Зенита" прервать неудачную серию против московских команд. Семь игр без побед – это, как ни крути, серьезно. При этом проблемное "Динамо" на фоне других соперников петербуржцев едва ли выглядело фаворитом. После 12-ти туров подопечные Валерия Карпина шли восьмыми в таблице с 16-ю очками в активе. У оппонентов Сергея Семака в то же время было 23 балла и пятая строчка.

Для хозяев результат игры был крайне важен с точки зрения чемпионской гонки, чтобы не отпускать лидеров таблицы в свободное плавание. И уже в первом тайме "Зенит" обозначил, кто в чаше хозяин, полностью забрав мяч под контроль и вынудив "Динамо" сидеть в окопах. Правда, до поры прорваться сквозь плотные защитные редуты сине-бело-голубых удавалось разве что на скорости.

Бело-голубые по такому футболу почти весь тайм смотрелись еще более травоядно, но контратакующее оружие в командах Карпина обычно работает на ура. На 26-й минуте Андрей Мостовой допустил потерю в середине поля, мяч подхватил Эль-Мехди Маухуб и тормознув у пределов штрафной, он подключил к развитию событий Данила Глебова. Мозг полузащиты гостей увидел влет в левый полуфланг Бителло, про которого вообще забыли защитники, отвлекшиеся на бежавшего неподалеку Константина Тюкавина. Бразилец воспользовался таким попустительством обороны и изящно закинул в дальний угол мимо голкипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:0 в пользу москвичей.

При этом скамейке Семака показалось, что Мостовой потерял мяч не то чтобы по правилам: в нарушении заподозрили защитника "Динамо" Хуана Касереса, после единоборства с которым вингер сборной России потерял контроль над мячом. Но главный арбитр встречи Алексей Сухой и его помощники на VAR подтвердили легитимность происходящего, чем буквально взбесили игроков и тренерский штаб сине-бело-голубых. Судейство в целом зачастую не находило понимания с обеих сторон, из-за чего в одном из спорных эпизодов движимый гневом Карпин выскочил прямо на поле.

Но вот в пропущенном от "Зенита" голе на 42-й минуте наставник "Динамо" может предъявить претензии разве что своим игрокам. Петербуржцам удалось навести суету на скорости: Вендел продвинул мяч и отдал направо на Максима Глушенкова, тот в штрафную, и оказавшийся на месте центрфорварда Мостовой (ярко выраженного нападающего в схеме Семака не было) эстетски поменял траекторию полета сферы пяткой в дальний угол – 1:1.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Второй тайм начался с замены центрального защитника "Динамо" Максима Осипенко на латераля Дмитрия Скопинцева. Случившиеся вслед за этим неизбежные перестроения делу не помогли: гости стали допускать гораздо больше моментов у ворот Расулова по сравнению с первой половиной.

Голкипер, для которого нынешний матч был лишь вторым в сезоне, показал во всей красе, почему именно он защищает створ. Для начала защитник "Динамо" Рубенс подставил собственного партнера, покатив назад в недодачу, чем едва не воспользовался вингер "Зенита" Педро. Расулов в борьбе за мяч сыграл на грани, но до пенальти дело не дошло. Затем Курбана проверяли на прочность ударами с разных дистанций все тот же Педро, а также Вендел и Луис Энрике, – бразильское трио осталось ни с чем.

А вот у еще одно представителя "пентакампионов" – защитника Густаво Мантуана – получилось загнать Расулова в безвыходное положение. Хозяева разыграли мяч на правом фланге, бразилец пронесся молнией Маккуин и поделился передачей с Луисом Энрике. Его выстрел заблокировал Александр Кутицкий, но не выключившийся из эпизода Мантуан вторым темпом покатил снаряд под рукой голкипера – 2:1 на 71-й минуте.

А вот на 82-й случился очень сложный и крайне спорный эпизод с отменой третьего гола в ворота москвичей. "Динамо" провалилось в обороне, дав огромное пространство для забега вышедшему на замену в составе "Зенита" Лусиано. Спасать отечество далеко из ворот полетел Расулов, и на полной скорости ударился в аргентинца. Тот к моменту контакта уже успел протолкнуть мяч вперед на очень быстрого и юркого Педро, оставшегося один на один с успевшим вернуться в оборону защитником гостей Роберто Фернандесом. Помешать оппоненту закинуть мяч в пустые ворота динамовец не сумел.

Алексей Сухой без раздумий влепил Расулову красную карточку, но засчитывать третье взятие ворот он и его судейская команда не спешили. Для начала видеорефери посмотрели момент на "вне игры" – и обнаружили его. А затем и рекомендовали не расценивать нарушение Расулова как "фол последней надежды", после чего главный судья заменил красную карточку на желтую.

Такой шикарный шанс вернуться в игру "Динамо" не использовало: "Зенит" грамотно "засушил" все процессы на поле, а команда Карпина не сумела найти подход к владениям Адамова. Собственно, весь тайм было не особо лучше, а без голов потеря очков неизбежна.

Волевой победой 2:1 петербуржцы прервали серию неудачных игр против московских команд и не проигрывают в РПЛ в последних девяти встречах. В последний раз "Зенит" терпел поражение в чемпионате аж в начале августа 2025 года, споткнувшись об "Ахмат" в первом матче Станислава Черчесова после возвращения на тренерский мостик грозненцев.



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Наставник хозяев Сергей Семак на пресс-конференции назвал игру хорошей и по качеству, и по результату.

"Мы смотрелись уверенно. Результат такой, который не позволял расслабляться до последних минут. Но ребята молодцы, показали хороший футбол и заслуженно победили", – резюмировал главный тренер "Зенита".

Ложкой дегтя для Семака стала лишь работа главного арбитра Алексея Сухого.



Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Нам говорят, что каждый год количество ошибок становится меньше. Почему? Потому что они сами определяют, ошибка это или нет. Доходит до смешного: три одинаковых момента трактуются по-разному. Сзади фол был на Мостовом (), на мой взгляд, VAR должен был пригласить судью посмотреть эпизод. Потом он пускай объясняет, по какой причине принял такое решение. Но фол-то был!

"На повторе видно, как Мостового бьют по икроножной мышце, и он падает. Он (Алексей Сухой. – Прим. ред.) даже не соизволил пойти посмотреть повтор, потому что на VAR сказали, что все чисто. Пускай решает, потом скажет, что для него это недостаточный контакт, и в похожих ситуациях он будет действовать также. Чтобы было понимание какое-то. Но в аналогичных эпизодах он поступает по-другому. Тут же следующий такой момент – он свистит. Многое остается без ответа, и для нас это не сюрприз", – обрушился с критикой на судейство Семак.

Досталось Алексею Сухому на пресс-конференции и от Валерия Карпина.

"Трактовка эпизодов, как часто бывает, в обе стороны разная. Сергей Богданович (Семак. – Прим. ред.) недоволен, я недоволен. Это надо умудриться, чтобы всех вывести из себя. Пусть клубы, федерация разбираются, вопрос не ко мне", – подчеркнул главный тренер "Динамо".

Но если отбросить вопросы с арбитражом, в сухом остатке для бело-голубых третий матч в чемпионате без побед и уже пятое поражение в сезоне. Более того, москвичи за всю игру нанесли всего один удар в створ, – который материализовался в гол Бителло. У соперника, к слову, их было девять.

Однако Карпин во время общения с журналистами отметил, что в целом показанный его подопечными футбол мог позволить как минимум набрать очки.





Валерий Карпин главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Я поблагодарил ребят за эту игру. Да, мы не пробили по воротам 28 раз, но против нас была не команда Второй лиги, на всякий случай.

До матча в Санкт-Петербурге у "Динамо" и "Ахмата" было равенство очков – 16. Но из-за поражения от "Зенита" еще до того, как грозненцы сыграют против "Сочи" 27 октября, бело-голубые поменялись с ними местами в таблице из-за худшей разницы в дополнительных показателях. Таким образом, команда Карпина – уже девятая в табели о рангах, что наверняка серьезно бьет по амбициям клуба, который приглашал к себе действующего главного тренера сборной России. Но пока история этого сотрудничества складывается тяжело.

"Зенит" же набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку, вплотную приблизившись к тройке. При этом "Краснодар" по итогам 13-го тура стал единоличным лидером чемпионата, набрав 29 баллов благодаря победе над казанским "Рубином" (1:0). На втором-третьем месте с 27-ю – столичный дуэт "Локомотива" и ЦСКА соответственно.

На следующей неделе нас ждут жаркие разборки наверху. Для начала шанс как минимум временно выйти на единоличное первое место получат "армейцы" Москвы, если обыграют дома в матче-открытии 14-тура одного из аутсайдеров лиги нижегородский "Пари НН" 31 октября. На следующий день "Зенит" в новом дерби двух столиц сыграет с "Локомотивом", а 2 ноября в борьбу за лидерство вмешается "Краснодар", который побьется в родном городе со "Спартаком".

