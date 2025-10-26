Форма поиска по сайту

26 октября, 22:23

Семак и Карпин раскритиковали судейство в матче между "Зенитом" и "Динамо" в РПЛ

"Против нас была не команда Второй лиги": как "Динамо" Карпина уступило "Зениту" в РПЛ

26 октября московское "Динамо" на выезде уступило "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:2 в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, команда Валерия Карпина проиграла уже пятую встречу в чемпионате и идет на серии из трех игр без побед. При этом одной из главных тем битвы двух столиц стало судейство главного арбитра Алексея Сухого. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Голы: Мостовой, 42, Мантуан, 71 – Бителло, 26.

"Зенит": Адамов, Мантуан (Лусиано, 77), Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Глушенков (Ерохин, 90+), Педро, Мостовой (Вега, 77), Луис Энрике (Эракович, 90+).

"Динамо": Расулов, Фернандес, Маричаль (Окишор, 90+), Осипенко (Скопинцев, 46; Гладышев, 90+), Касерес, Рубенс, Глебов, Сергеев, Бителло, Маухуб, Тюкавин (Кутицкий, 65).

Предупреждения: Касерес, 37; Сергеев, 44; Педро, 44; Мантуан, 63; Расулов, 87; Лусиано, 90+; Окишор, 90+.

Очередное противостояние двух столиц в РПЛ – новый шанс для "Зенита" прервать неудачную серию против московских команд. Семь игр без побед – это, как ни крути, серьезно. При этом проблемное "Динамо" на фоне других соперников петербуржцев едва ли выглядело фаворитом. После 12-ти туров подопечные Валерия Карпина шли восьмыми в таблице с 16-ю очками в активе. У оппонентов Сергея Семака в то же время было 23 балла и пятая строчка.

Для хозяев результат игры был крайне важен с точки зрения чемпионской гонки, чтобы не отпускать лидеров таблицы в свободное плавание. И уже в первом тайме "Зенит" обозначил, кто в чаше хозяин, полностью забрав мяч под контроль и вынудив "Динамо" сидеть в окопах. Правда, до поры прорваться сквозь плотные защитные редуты сине-бело-голубых удавалось разве что на скорости.

Бело-голубые по такому футболу почти весь тайм смотрелись еще более травоядно, но контратакующее оружие в командах Карпина обычно работает на ура. На 26-й минуте Андрей Мостовой допустил потерю в середине поля, мяч подхватил Эль-Мехди Маухуб и тормознув у пределов штрафной, он подключил к развитию событий Данила Глебова. Мозг полузащиты гостей увидел влет в левый полуфланг Бителло, про которого вообще забыли защитники, отвлекшиеся на бежавшего неподалеку Константина Тюкавина. Бразилец воспользовался таким попустительством обороны и изящно закинул в дальний угол мимо голкипера "Зенита" Дениса Адамова – 1:0 в пользу москвичей.

При этом скамейке Семака показалось, что Мостовой потерял мяч не то чтобы по правилам: в нарушении заподозрили защитника "Динамо" Хуана Касереса, после единоборства с которым вингер сборной России потерял контроль над мячом. Но главный арбитр встречи Алексей Сухой и его помощники на VAR подтвердили легитимность происходящего, чем буквально взбесили игроков и тренерский штаб сине-бело-голубых. Судейство в целом зачастую не находило понимания с обеих сторон, из-за чего в одном из спорных эпизодов движимый гневом Карпин выскочил прямо на поле.

Но вот в пропущенном от "Зенита" голе на 42-й минуте наставник "Динамо" может предъявить претензии разве что своим игрокам. Петербуржцам удалось навести суету на скорости: Вендел продвинул мяч и отдал направо на Максима Глушенкова, тот в штрафную, и оказавшийся на месте центрфорварда Мостовой (ярко выраженного нападающего в схеме Семака не было) эстетски поменял траекторию полета сферы пяткой в дальний угол – 1:1.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Второй тайм начался с замены центрального защитника "Динамо" Максима Осипенко на латераля Дмитрия Скопинцева. Случившиеся вслед за этим неизбежные перестроения делу не помогли: гости стали допускать гораздо больше моментов у ворот Расулова по сравнению с первой половиной.

Голкипер, для которого нынешний матч был лишь вторым в сезоне, показал во всей красе, почему именно он защищает створ. Для начала защитник "Динамо" Рубенс подставил собственного партнера, покатив назад в недодачу, чем едва не воспользовался вингер "Зенита" Педро. Расулов в борьбе за мяч сыграл на грани, но до пенальти дело не дошло. Затем Курбана проверяли на прочность ударами с разных дистанций все тот же Педро, а также Вендел и Луис Энрике, – бразильское трио осталось ни с чем.

А вот у еще одно представителя "пентакампионов" – защитника Густаво Мантуана – получилось загнать Расулова в безвыходное положение. Хозяева разыграли мяч на правом фланге, бразилец пронесся молнией Маккуин и поделился передачей с Луисом Энрике. Его выстрел заблокировал Александр Кутицкий, но не выключившийся из эпизода Мантуан вторым темпом покатил снаряд под рукой голкипера – 2:1 на 71-й минуте.

А вот на 82-й случился очень сложный и крайне спорный эпизод с отменой третьего гола в ворота москвичей. "Динамо" провалилось в обороне, дав огромное пространство для забега вышедшему на замену в составе "Зенита" Лусиано. Спасать отечество далеко из ворот полетел Расулов, и на полной скорости ударился в аргентинца. Тот к моменту контакта уже успел протолкнуть мяч вперед на очень быстрого и юркого Педро, оставшегося один на один с успевшим вернуться в оборону защитником гостей Роберто Фернандесом. Помешать оппоненту закинуть мяч в пустые ворота динамовец не сумел.

Алексей Сухой без раздумий влепил Расулову красную карточку, но засчитывать третье взятие ворот он и его судейская команда не спешили. Для начала видеорефери посмотрели момент на "вне игры" – и обнаружили его. А затем и рекомендовали не расценивать нарушение Расулова как "фол последней надежды", после чего главный судья заменил красную карточку на желтую.

Такой шикарный шанс вернуться в игру "Динамо" не использовало: "Зенит" грамотно "засушил" все процессы на поле, а команда Карпина не сумела найти подход к владениям Адамова. Собственно, весь тайм было не особо лучше, а без голов потеря очков неизбежна.

Волевой победой 2:1 петербуржцы прервали серию неудачных игр против московских команд и не проигрывают в РПЛ в последних девяти встречах. В последний раз "Зенит" терпел поражение в чемпионате аж в начале августа 2025 года, споткнувшись об "Ахмат" в первом матче Станислава Черчесова после возвращения на тренерский мостик грозненцев.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Наставник хозяев Сергей Семак на пресс-конференции назвал игру хорошей и по качеству, и по результату.

"Мы смотрелись уверенно. Результат такой, который не позволял расслабляться до последних минут. Но ребята молодцы, показали хороший футбол и заслуженно победили", – резюмировал главный тренер "Зенита".

Ложкой дегтя для Семака стала лишь работа главного арбитра Алексея Сухого.

Нам говорят, что каждый год количество ошибок становится меньше. Почему? Потому что они сами определяют, ошибка это или нет. Доходит до смешного: три одинаковых момента трактуются по-разному. Сзади фол был на Мостовом (в моменте с голом "Динамо". – Прим. ред.), на мой взгляд, VAR должен был пригласить судью посмотреть эпизод. Потом он пускай объясняет, по какой причине принял такое решение. Но фол-то был!
Сергей Семак
главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

"На повторе видно, как Мостового бьют по икроножной мышце, и он падает. Он (Алексей Сухой. – Прим. ред.) даже не соизволил пойти посмотреть повтор, потому что на VAR сказали, что все чисто. Пускай решает, потом скажет, что для него это недостаточный контакт, и в похожих ситуациях он будет действовать также. Чтобы было понимание какое-то. Но в аналогичных эпизодах он поступает по-другому. Тут же следующий такой момент – он свистит. Многое остается без ответа, и для нас это не сюрприз", – обрушился с критикой на судейство Семак.

Досталось Алексею Сухому на пресс-конференции и от Валерия Карпина.

"Трактовка эпизодов, как часто бывает, в обе стороны разная. Сергей Богданович (Семак. – Прим. ред.) недоволен, я недоволен. Это надо умудриться, чтобы всех вывести из себя. Пусть клубы, федерация разбираются, вопрос не ко мне", – подчеркнул главный тренер "Динамо".

Но если отбросить вопросы с арбитражом, в сухом остатке для бело-голубых третий матч в чемпионате без побед и уже пятое поражение в сезоне. Более того, москвичи за всю игру нанесли всего один удар в створ, – который материализовался в гол Бителло. У соперника, к слову, их было девять.

Однако Карпин во время общения с журналистами отметил, что в целом показанный его подопечными футбол мог позволить как минимум набрать очки.

Я поблагодарил ребят за эту игру. Да, мы не пробили по воротам 28 раз, но против нас была не команда Второй лиги, на всякий случай.
Валерий Карпин
главный тренер ФК "Динамо" (Москва)

До матча в Санкт-Петербурге у "Динамо" и "Ахмата" было равенство очков – 16. Но из-за поражения от "Зенита" еще до того, как грозненцы сыграют против "Сочи" 27 октября, бело-голубые поменялись с ними местами в таблице из-за худшей разницы в дополнительных показателях. Таким образом, команда Карпина – уже девятая в табели о рангах, что наверняка серьезно бьет по амбициям клуба, который приглашал к себе действующего главного тренера сборной России. Но пока история этого сотрудничества складывается тяжело.

"Зенит" же набрал 26 очков и поднялся на четвертую строчку, вплотную приблизившись к тройке. При этом "Краснодар" по итогам 13-го тура стал единоличным лидером чемпионата, набрав 29 баллов благодаря победе над казанским "Рубином" (1:0). На втором-третьем месте с 27-ю – столичный дуэт "Локомотива" и ЦСКА соответственно.

На следующей неделе нас ждут жаркие разборки наверху. Для начала шанс как минимум временно выйти на единоличное первое место получат "армейцы" Москвы, если обыграют дома в матче-открытии 14-тура одного из аутсайдеров лиги нижегородский "Пари НН" 31 октября. На следующий день "Зенит" в новом дерби двух столиц сыграет с "Локомотивом", а 2 ноября в борьбу за лидерство вмешается "Краснодар", который побьется в родном городе со "Спартаком".

Камзин Никита

спортистории

