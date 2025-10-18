Челестини поддержал вратаря ЦСКА Торопа после ошибки в матче с "Локомотивом" в РПЛ

18 октября московский "Локомотив" дома разгромил столичный ЦСКА со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" возглавили турнирную таблицу и пока остаются единственной командой, которая еще ни разу не проиграла в чемпионате. Об эталонном перфомансе и сумасшедших голах подопечных Михаила Галактионова расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (2:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Батраков, 17, Воробьев, 45+, Комличенко, 88.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас (Комличенко, 70), Баринов, Руденко (Пиняев, 70), Батраков, Пруцев, Воробьев.

ЦСКА: Тороп, Жоао Виктор (Вильягра, 46), Лукин, Дивеев, Круговой, Кисляк, Обляков, Гайич, Глебов (Попович, 77), Энрике Кармо (Пополитов, 67), Алеррандро.

Предупреждения: Руденко, 43; Баринов, 67; Батраков, 71.

После паузы на матчи сборных в 12-м туре РПЛ болельщиков ждало не только очередное столичное дерби, но и битва лидеров чемпионата. При этом ЦСКА до стартового свистка матча с "Локомотивом" потерял первую строчку, так как туда вырвался "Краснодар". Южане на выезде переиграли махачкалинское "Динамо" (2:0) и набрали 26 очков, тогда как у "армейцев" было 24. У "железнодорожников" же – 23, при этом за 11 туров красно-зеленые не уступили еще никому (шесть побед и пять ничьих).

При этом если у подопечных Михаила Галактионова с составом все было в целом хорошо, то вот команда Фабио Челестини потеряла сразу нескольких лидеров. У ЦСКА из-за травм не смогли выйти на поле голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник Матеус Алвес и форвард Тамерлан Мусаев, плюс матч из-за дисквалификации пропускал защитник Мойзес. Повлиял ли этот фактор или нет, но в доминирующей позиции чаще находились хозяева.

"Локомотиву" в первом тайме удалось забить два просто сумасшедших, невообразимых, потрясающих, подойдут любые восторженные эпитеты, гола. На 17-й минуте опорник Дмитрий Баринов подключился к атаке по левому флангу и выкатил мяч под удар Алексею Батракову: лучший бомбардир РПЛ оформил 10-е для себя взятие ворот в сезоне роскошным дальним выстрелом в "девятку" от правой штанги.

А в добавленное время случилось и вовсе невообразимое. Заменивший Акинфеева в створе Владислав Тороп при выносе от ворот угодил в нападающего соперника Дмитрия Воробьева, после чего мяч лениво покатился в сторону углового флага. Форвард успел догнать сферу и навесил с таким лихим вращением, что попал за линию ворот с нулевого угла. Тороп же настолько не ожидал подобной траектории развития событий, что толком даже не сыграл по мячу.

За голову от шока схватились все, но если игроки ЦСКА лишь непонимающе смотрели друг на друга, то у футболистов "Локомотива" на лицах появились улыбки до ушей. Таких безумных по исполнению голов в РПЛ лично я не припомню.

При этом счет еще в первом тайме мог быть намного крупнее, чем зависшие на табло 2:0. Моменты были как у "Локо", так и ЦСКА, а гости так еще и умудрились не попасть в практически опустевший створ. Кирилл Глебов в одном из эпизодов влетел в штрафную и в борьбе откинул мяч на Алеррандро. Бразилец уже готовился поражать цель, но ногу, словно шлагбаум на железнодорожном переезде, выставил Артем Карпукас.

В то же время у скамейки "армейцев" был повод пожурить главного арбитра встречи Ивана Абросимова и VAR-бригаду, когда после подачи углового мяч в суматохе дважды попал в руку защитнику "Локомотива" Сесару Монтесу. Но кроме рассечения носа у Игоря Дивеева в верховой борьбе с мексиканцем, ЦСКА в этом эпизоде ничего не заработал.

Хозяева же после перерыва и не думали останавливаться, разобрав соперника по винтикам. Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин вступил пару раз в игру после ударов Данила Кругового и вышедшего на замену Матии Поповича, рядом со штангой после розыгрыша стандарта бил Игорь Дивеев, но в остальном задорная банда Галактионова ошибок не допускала.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

При этом Владислав Тороп на противоположной стороне зеленого прямоугольника изо всех сил держал команду на плаву, совершая сейвы порой в безнадежных ситуациях. Но на 88-й минуте его скиллов все же не хватило: Баринов вновь очутился на левом фланге, пас влетевшему в игру со скамейки Николаю Комличенко, нападающий ударом по сфере потревожил покой сетки ворот – 3:0. Причем этот счет зажигался и еще раньше после того, как выход один на один реализовал Александр Руденко, но тот мяч справедливо отменили из-за офсайда.

"Локо" выдал один из лучших матчей не только в сезоне, но и в 2025 году, продолжая оставаться непобежденным в РПЛ. После игры наставник "железнодорожников" Михаил Галактионов признался в эфире "Матч ТВ", что оставил все эмоции на поле и испытывает опустошение.

"Впереди длительная дистанция, и мы сказали команде, что нельзя расслабляться и довольствоваться малым. Но команде сегодня можно только поаплодировать за самоотдачу, единство и уровень готовности, который позволил играть в высоком темпе", – сказал главный тренер победителей.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" Лучший ли это матч в 2025 году? Есть результат, а есть качество игры. Отрезками мы выглядели неплохо, но были моменты, когда позволяли сопернику определенные нюансы. Это надо подкорректировать. Но в целом в обороне мы сыграли дисциплинированно, не прижимались к воротам и выглядели организованно.

Также Галактионова спросили про один из главных моментов в истории футбольной России – гол Дмитрия Воробьева.

"Зряче вырезал внешней стороной стопы и наказал вратаря за ошибку. Воробьев забил хороший мяч, провел прекрасный матч, надо его поздравить. Но довольствоваться малым нельзя – есть цель. Я сказал ему: в "Оренбурге" (где форвард выступал до "Локо". – Прим. ред.) это был один Воробьев, первый сезон у нас – другой, и сегодня для дальнейшего роста нужно прибавлять, делать новые шаги. Тогда это будет игрок другого уровня", – отметил специалист.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил в разговоре с "Матч ТВ", что у его команды многое пошло не по плану. При этом наставник красно-синих провел аналогии с первым поражением в сезоне против "Ростова" (0:1), которое, как и второе против "Локомотива", случилось после паузы на игры сборных.

"В матче с "Локомотивом", который еще ни разу не проиграл в чемпионате, ты должен быть в максимальной готовности. А сегодня, как и в матче с "Ростовом", нам чуть-чуть не доставало. Значит, мы не выучили урок, что если не быть готовым на 100 процентов, хорошей игры не будет", – подчеркнул специалист.

При этом на пресс-конференции Челестини спросили про действия Владислава Торопа в моменте с голом Дмитрия Воробьева. Главный тренер поддержал 21-летнего голкипера ЦСКА, призвав того к спокойствию и упорной работе в дальнейшем.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА Сегодня мы все допустили ошибки, и нам необходимо на них учиться. Когда вратарь допускает ошибку – это проблема, но у Торопа огромный класс. Опыт не купить в супермаркете, надо играть. Будут ошибки, будут хорошие матчи и плохие. Поэтому спокойствие.

После столичного дерби в турнирной таблице РПЛ воцарилось двоевластие: первую строчку теперь делят "Локомотив" и "Краснодар", набрав по 26 очков, однако москвичи идут выше за счет дополнительных показателей. ЦСКА же – третий с 24-мя баллами, но никто в 12-м туре не сможет выкинуть красно-синих из тройки. При этом на расстояние вытянутой руки к "армейцам" имеет все шансы приблизиться "Зенит" в случае выездной победы над "Сочи" 19 октября.

Что до чуть более отдаленного будущего, в 13-м туре команда Челестини примет дома самарские "Крылья Советов" 25 октября, а 26-го "Локомотив" поедет на берега Волги в гости к "Акрону". Ближайший конкурент подопечных Галактионова – "Краснодар", в тот же день, что и "железнодорожники", побьется с казанским "Рубином", а вот "Зенит" ждет центральный матч будущих выходных на родной арене против столичного "Динамо".

