Сакич назвал причины поражения "Спартака" в матче против ЦСКА в РПЛ

5 октября московский ЦСКА дома переиграл в столичном дерби "Спартак" со счетом 3:2 в 11-м туре Мир Российской Премьер-лиги. При этом три своих мяча красно-синие забили за первые 18 минут встречи. Благодаря этой победе "армейцы" стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва) – 3:2 (3:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Глебов, 5, Обляков, 12 (с пенальти), Круговой, 18 – Фернандеш, 21, Ливай Гарсия, 57.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 61), Гайич, Дивеев, Жоао Виктор (Лукин, 61), Мойзес, Кисляк, Обляков, Круговой, Алвес (Кармо, 61), Глебов (Вильягра, 77), Мусаев (Алеррандро, 7).

"Спартак": Максименко, Литвинов, Бабич (Дмитриев, 46), Джику, Денисов (Заболотный, 88), Умяров, Барко (Мартинс, 88), Фернандеш, Маркиньос (Ливай Гарсия, 46), Солари, Угальде.

Предупреждения: Джику, 34; Дивеев, 39; Жоао Виктор, 47; Умяров, 68; Мойзес, 70; Алеррандро, 90+; Угальде, 90+.

Открытие второй трети чемпионата подарило болельщикам сразу два столичных дерби. Днем ранее высочайшую планку задали "Динамо" и "Локомотив", наколотив восемь мячей на двоих (3:5), а 5 октября на авансцену вышли ЦСКА и "Спартак".

Красно-синие под руководством Фабио Челестини подошли к столичному противостоянию на третьем месте с 21-м очком, красно-белые Деяна Станковича – на пятом с 18-ю. При этом "Спартак" не проигрывал в РПЛ с 9 августа, когда уступил в другом московском дерби "Локомотиву" (2:4). А это – ни много ни мало серия из шести игр. Правда, часть из них прошла без рулевого в технической зоне: серб продолжает отбывать дисквалификацию за мат в адрес арбитра матча с "Динамо" 13 сентября. ЦСКА же до противостояния со "Спартаком" одержал две победы подряд в чемпионате над "Сочи" (3:1) и "Балтикой" (1:0).

Достичь уровня скорострельности матча "Динамо" – "Локомотив" было сложно, но команды очень постарались. Особенно ЦСКА, который выдал просто сумасшедший стартовый отрезок. На 5-й минуте Кирилл Глебов выцарапал мяч в центре поля для Ивана Облякова и тут же отправился вперед. Обляков нарисовал дальний кросс в правый фланг на Тамерлана Мусаева, тот отдал Данилу Круговому, и вингер вырезал роскошный диагональный кросс в сторону вратарской. А там из-за спин защитников вылетел Глебов, который с метра не промахнулся – 1:0.

Практически в следующей же атаке Жедсон Фернандеш неаккуратно сыграл на линии штрафной против Алеррандро, который вышел на поле минутами ранее вместо получившего травму Мусаева. Главный арбитр встречи Артем Чистяков после просмотра VAR показал на 11 метров, и Обляков исполнил его чисто – 2:0 на 12 минуте! А на 18-й "Спартак" неаккуратно отбился после очередного наката "армейцев", Алеррандро бил в дальний вторым темпом, и Круговой подставил ногу словно клюшку в хоккее – 3:0! Таким образом, красно-синие поразили ворота Александра Максименко первыми же тремя ударами.

"Спартак", наверняка пребывавший в легком шоке, тем не менее, тоже решил не отставать. Первый же удар в матче – и гол! На 21-й минуте после розыгрыша углового Руслан Литвинов переправил головой на дальнюю, где стоящий в одиночестве Жедсон внес мяч в ворота Игоря Акинфеева. А на 30-й едва не случилось 3:2, будь Пабло Солари чуть поудачливее: аргентинец выскочил из-за спины Жоао Виктора под длинную передачу и шарахнул в дальний угол, но Акинфеев в своей богатой на события карьере тащил и не такое.

Гости продолжали бежать на таран, но пропустили контратаку на 40-й минуте, которую с прострела Глебова замкнул Круговой. Но пятому голу в матче именно в этом эпизоде случиться было не суждено: в активной фазе атаки Обляков, разворачиваясь в единоборстве с Жедсоном, сыграл рукой. А вот ближе к концу тайма "Спартак" получил стимул накричать на судей после того, как Манфред Угальде рухнул в штрафной при контакте с Жоао Виктором. Но ни Чистяков, ни видеоарбитры криминала не усмотрели. Абсолютно разухабистый тайм.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Второй начался не менее лихо, но в исполнении только одной команды: ЦСКА выбрал сугубо оборонительную стратегию с расчетом на фирменные быстрые атаки. "Спартак" же пошел в давление, однако просматривался легкий сумбур. Но на 57-й минуте в сумятице затолкать гол красно-белым удалось. Солари секунд 30 пытался убрать соперника на замахе метрах в пяти от ворот, но вместо удара Пабло вырезал на дальнюю штангу. В той зоне Мойзес, что для него несвойственно, махнул мимо мяча, а вышедший на замену Ливай Гарсия подхватил снаряд и вонзил его в сетку – 3:2.

Но кроме гола, у ЦСКА случилась еще одна очень серьезная потеря: в эпизоде с забитым мячом травму получил Игорь Акинфеев. Как сообщил после игры главный врач клуба Эдуард Безуглов, случился надрыв связок голеностопа, с которым можно справиться примерно за пару недель. Сам Акинфеев в своем телеграм-канале назвал травму "небольшой", поэтому, судя по всему, обошлось без серьезных последствий.

Вышедшему защищать створ Владиславу Торопу предстояли весьма нервные полчаса с копейками. Проблем хозяевам добавлял и тот факт, что у ЦСКА на желтых карточках были защитники Игорь Дивеев и Мойзес. Еще одного игрока обороны с "горчичником" – Жоао Виктора – Челестини поменял на Матвея Лукина от греха подальше. Дивеев и Мойзес были вынуждены играть чуть более аккуратно против разъяренного оппонента. Однако красно-синие закрылись настолько грамотно, что больше не дали создать "Спартаку" практически ничего. У команды Станковича было несколько добротных попыток, но по-настоящему опасный выстрел в створ случился всего один. Тороп ошибся на выходе, Угальде бил в опустевшие ворота, но на пути мяча голову выставил Милан Гайич.

В целом, "Спартак" атаковал, скорее, за счет индивидуальных сильных качеств своих игроков, что не добавляло общей осмысленности действий. С таким накатом ЦСКА, у которого одна из лучших оборон во всей лиге, справляться способен. "Армейцы" на зубах "засушили" победный счет, празднуя практический каждое выигранное единоборство словно победу в Лиге чемпионов. Роскошное эмоциональное дерби, в котором прервалась шестиматчевая серия "Спартака" без поражений.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ассистент главного тренера красно-белых Ненад Сакич, который выполняет функции рулевого на время дисквалификации Деяна Станковича, на пресс-конференции попал под довольно жесткие вопросы журналистов. Первый же из них: почему команда, на которую потратили огромное количество денег, оказалась "не готова к дерби"?





Ненад Сакич ассистент главного тренера "Спартака" ЦСКА вошел в игру намного лучше, у них получалось буквально все. Когда это умножается на те качества, которые есть у соперника, что-то этому противопоставить очень тяжело. Мы понимали, как они играют и за счет чего могут забивать, готовились к этому, но в начале матча у нас ничего не получилось.

"Если проанализировать, как мы пропускали голы, они родились из наших невынужденных ошибок. Это не следствие того, что соперник переиграл нас тактически", – подчеркнул Сакич.

А вот главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в зале для пресс-конференций встретили громкими аплодисментами. По его словам, "Спартак" доставил "армейцам" очень много проблем.

"Мы играли с мячом не так, как обычно можем это делать. Это результат того, что "Спартак" оказывал давление. Поэтому нам было тяжело, мы мучались, и до последней секунды пришлось действовать в напряжении. Игру мог поменять счет 4:1, но "Спартак" делал свою работу очень хорошо. Уверен, моя команда может играть лучше", – отметил специалист.

При этом Челестини уже не в первый раз в этом сезоне спросили о чемпионских амбициях ЦСКА. Фабио продолжает гнуть сдержанную линию.



(борьба за чемпионство. – Прим. ред.) невыполнимо. Но то, что это наша обязанность – к такой формулировке стоит подходить очень осторожно. Пока мы хорошо делаем свое дело, но надо продолжать скромно работать.

Фабио Челестини главный тренер ЦСКА Нужно быть скромными, но это не означает, что у нас нет амбиций. Мы сражались, чтобы вновь вернуться на первое место, и в течение ближайших недель наша команда останется лидером. Это очень хорошо, но в то же время у нас есть поле для маневра, в каких направлениях еще можно прогрессировать. Мы боремся с сильными командами, но это не означает, что это невыполнимо. Но то, что это наша обязанность – к такой формулировке стоит подходить очень осторожно. Пока мы хорошо делаем свое дело, но надо продолжать скромно работать.

Впереди – пауза на матчи сборных, на которую ЦСКА уходит единоличным лидером РПЛ с 24-мя очками. А вот "Спартак" остался пятым, отставая от идущих вторыми-третьими "Локомотива" и "Краснодара" уже на пять баллов.

Теперь чемпионат России вернется на стадионы и экраны только 18 октября. "Спартак" в этот день дома примет "Ростов", а ЦСКА ждет очередное столичное дерби – на сей раз выездное против "Локомотива".

