РФС утвердил расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Российский футбольный союз (РФС) разместил календарь игр четвертьфинала Кубка России по футболу. Туда вошли матчи первого этапа Пути регионов и ответные встречи в рамках Пути РПЛ, сообщила пресс-служба организации.

Пути регионов включит в себя 4 игры. 25 ноября в 18:00 встретятся "Торпедо" и "Балтика", в 20:30 – "Арсенал" и "Рубин". 26 ноября в 20:30 "Нефтехимик" сыграет против "Ростова", а в 18:00 27-го числа – "КАМАЗ" против "Крыльев Советов".

Путь РПЛ также предполагает 4 матча. В 18:00 26 ноября игра пройдет между ЦСКА и "Динамо", в этот же день в 18:00 сыграют "Краснодар" и "Оренбург", а в 20:30 – "Локомотив" и "Спартак". В 20:30 27 ноября "Динамо" выступит против "Зенита".

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

Ранее сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские товарищеские матчи. Всего в него вошли 39 спортсменов. В списке значатся такие звездные футболисты, как Матвей Сафонов, Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.