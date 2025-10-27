Адвокат Багатурия: похитителям футболиста Мостового грозит до 22 лет лишения свободы

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в похищении футболиста "Зенита" Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегени в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, банда состояла в основном из студентов, а руководить ей мог некий пользователь с ником Сатанист. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

По указке Сатаниста?

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Похищение полузащитника "Зенита" и сборной России Андрея Мостового едва не произошло 23 октября. По данным Следственного комитета, группа людей схватила мужчину рядом с домом на улице Вязовой в Санкт-Петербурге, но он сумел отбиться. При этом 26 октября футболист вышел в стартовом составе на матч 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги против "Динамо" и забил гол, а его клуб победил 2:1.

Вторым пострадавшим, по данным СМИ, стал бизнесмен Сергей Селегень, которого похитили 25 октября. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в своем телеграм-канале, что неизвестные в масках на автомобиле Toyota Land Cruiser тоже похитили мужчину на улице Вязовой и уехали. Сообщение в органы поступило от очевидца, после чего машину объявили в розыск.





Ирина Волк официальный представитель МВД РФ Выяснилось, что, насильно усадив мужчину в иномарку, сообщники надели на него наручники, забрали мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тысяч рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент противоправные действия были пресечены полицейскими.

На данный момент задержаны пятеро подозреваемых. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что четверо из них – Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев – признали вину в полном объеме. При этом Мирошин, по данным следствия, только раздавал указания и в нападении не участвовал. Также известно, что задержанные учились в Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина.

Пятым же подозреваемым стал 27-летний житель подмосковного Зарайска, которого задержали позднее. На опубликованных кадрах допроса он сообщил, что ему предложили "разыграть друга на день рождения". По словам другого фигуранта, ему как спортсмену дали возможность "заработать денег".

Также некоторые участники событий рассказали на допросе, что все указания получали по телефону от человека "не из России". Источник в правоохранительных органах уточнил, что им мог быть пользователь мессенджера Telegram с ником Сатанист. По данным СМИ, нападавшим обещали заплатить 5 миллионов рублей.

В итоге Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга суд арестовал Мирошина, Павлова, Худайкулова и Яковлева до 25 декабря 2025 года, еще один фигурант ожидает вердикта. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбое.

"Думали – фанаты"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Отбиться от похитителей Андрею Мостовому помог друг – бывший профессиональный хоккеист Александр Гракун, сообщила мама последнего Наталья. По словам женщины, похитители напали на спортсменов, когда они возвращались с занятий по теннису.

"Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун. Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно", – рассказала женщина "Комсомольской правде – Санкт-Петербург".



Наталья мать Александра Гракуна Они же оба очень миролюбивые, спокойные, без врагов, совершенно неконфликтные, войти в их круг фактически нереально, поэтому у них нет ни завистников, ни врагов. Все свои. Поначалу думали, что фанаты ().

В то же время похитителям может грозить до 22 лет лишения свободы, предположил в беседе с News.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, отягчающим обстоятельством могут стать признаки организованной группы в действиях злоумышленников.

"Их действия – это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от 6 до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы. За вымогательство дополнительно грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии", – пояснил Багатурия.

При этом с точкой зрения, что оба похищения имеют одного организатора, в разговоре с aif.ru согласился криминалист Михаил Игнатов. Эпизод он сравнил с криминальной эпохой 1990-х годов, когда подобные ситуации были рядовым явлением.





Михаил Игнатов криминалист Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление. Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе со "Спорт-Экспрессом" похвалил правоохранительные органы за столь быструю поимку подозреваемых.

"Это показывает, что полицейские хорошо работают. А Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать", – подчеркнул парламентарий.

В то же время депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов заявил изданию "Абзац", что эти инциденты не означают возвращения города в эпоху 1990-х годов. Причем преступления случились, по его словам, на самой безопасной улице Северной столицы.

"И удивляет, что преступники – студенты. Молодежь пересекла линию закона, будет отвечать по всей строгости, учитывая большой общественный резонанс. Тот факт, что виновников так быстро нашли, а само деяние предотвратили, говорит о том, что в Петербурге нормальная обстановка и эффективно работают правоохранительные органы. Это, наверное, самый громкий случай в городе за последние 20 лет", – сказал Романов.

Отреагировали на ситуацию и в мире спорта. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Metaratings.ru назвал инцидент "непонятной и тревожной ситуацией".





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор Правоохранительные органы должны во всем разобраться и наказать виновных. Не знаю, насколько сильно вся эта ситуация повлияет на Мостового. Мы можем только смотреть и пожелать Андрею сил и стойкости. Не дай Бог кому-то оказаться в подобной ситуации.

Также Андрея Мостового поддержал его однофамилец, экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.

"Конечно, это странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Главное, что все нормально и ничего не произошло. Молодец, справился и не поддался. Слава богу, что все хорошо", – добавил он в разговоре с "Спорт-Экспрессом".

Спортивный психолог Вадим Гущин, в свою очередь, отметил в беседе с Metaratings.ru, что у Андрея Мостового "психотип чемпиона". Такие люди под давлением обстоятельств проявляют свои лучшие качества, добавил он.

