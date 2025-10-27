В Петербурге задержан еще один фигурант дел о похищении футболиста и бизнесмена

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Санкт-Петербурге задержали еще одного фигуранта уголовных дел о попытке похищения футболиста и бизнесмена, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по городу.

"В настоящее время задержан еще один, пятый фигурант", – рассказали в ведомстве.

О задержании злоумышленников, напавших на полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового и похитивших предпринимателя Сергея Селегеня, стало известно 27 октября. В отношении четырех фигурантов были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и разбое.

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. В частности, они проводят обыски у задержанных и решают вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Установлено, что инциденты произошли друг за другом с разницей в несколько дней. Первый, 23 октября, злоумышленникам не удалось довести до конца. Однако 25 октября им удалось похитить мужчину, которого они вынудили перевести 210 тысяч рублей.

