Уголовные дела возбуждены после попытки похитить футболиста и предпринимателя в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовные дела по статьям о покушении на похищение человека, похищении человека и разбое возбуждены в отношении четырех мужчин, которых подозревают в совершении данных преступлений в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Первый инцидент произошел 23 октября возле дома на Вязовой улице. По данным ведомства, злоумышленники попытались похитить мужчину, применив для этого насилие. Однако довести до конца задуманное им не удалось.

Второе ЧП произошло вечером 25 октября недалеко от магазина на Крестовском острове. Злоумышленникам удалось похитить другого мужчину, которого они вынудили перевести 210 тысяч рублей. Помимо этого, подозреваемые пытались выманить у потерпевшего 10 миллионов рублей.

Похитители были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России. Последним также удалось освободить похищенного мужчину.

В настоящее время сотрудники СК проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. В частности, они проводят обыски у задержанных и решают вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

О задержании злоумышленников, которых подозревают в попытке похищения футболиста и бизнесмена в Санкт-Петербурге, стало известно утром 27 октября.

По предварительным данным, украсть пытались полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня, который является учредителем юридического лица застройщика Fizika Development и зятем депутата Госдумы, экс-спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова.

