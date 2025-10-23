Суд приговорил похитителей итальянца Гуидотти в Москве к 10–11 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор четверым участникам дела о похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти, которое произошло прошлым летом в центре столицы, передает ТАСС.

По данным издания, подсудимых признали виновными в совершении преступлений по статье 126 УК РФ ("Похищение человека") и статье 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия").

Согласно решению суда, уроженец Ташкента Азиз Курбанов осужден на 10 лет колонии со штрафом в 50 тысяч рублей. Граждане Дагестана Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов и Надир Абалов получили 10, 11 и 10 лет колонии соответственно.

В публикации подчеркивается, что дело рассматривалось в военном суде в связи с тем, что один из обвиняемых, Али Зейналов, является военнослужащим в звании младшего сержанта.

Суд также удовлетворил частично иск о компенсации морального вреда. С Ибрагимова, Зейналова и Абалова взыскано по 1 миллиону рублей, а с Курбанова – 1,5 миллиона рублей в пользу потерпевшего.

