В Москве задержаны участники "похищения" пациентки ребцентра

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Полицейские задержали в Москве граждан, которые якобы похитили пациентку реабилитационного центра. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, 10 июня в службу 112 поступила информация о том, что неизвестные на улице Мастеркова посадили девушку в автомобиль и увезли против ее воли. Машина менее чем через час была установлена сотрудниками ГАИ на Варшавском шоссе.

Предварительно, девушка проходила лечение в одном из реабилитационных центров, которое самовольно покинула, после чего была обнаружена родственниками и сотрудниками учреждения и помещена в автомобиль для возвращения в центр и продолжения курса.

Все, кто находился в машине, доставлены в территориальный отдел. Их действиям дадут правовую оценку.

Ранее в Сети появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. СМИ писали, что "жертвой" стал блогер Арег Щепихин.

Спустя время были задержаны шесть человек, причастных в инциденту. Кроме того, в отношении Щепихина была организована проверка.

Столичный суд отправил блогера на два месяца в СИЗО. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.