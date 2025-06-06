Суд отправил блогера Арега Щепихина в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районного суда Москвы на два месяца отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина. Об этом сообщает пресс-служба суды общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство органов предварительного расследования. Блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

В Сети 3 июня появились кадры с Ярославского вокзала, на которых люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Несколько телеграм-каналов предположили, что "жертвой" мог стать Щепихин.

Комментируя это, помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что мужчину никто не похищал. По его словам, его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы.

Вместе с тем ГУ по противодействию экстремизму МВД России организовало проверку в отношении Щепихина, который разместил в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.

Правоохранители задержали шесть человек, которые причастны к произошедшему на Ярославском вокзале. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранты будут задержаны согласно статье 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого").