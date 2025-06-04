СК возбудил уголовное дело по факту инцидента на Ярославском вокзале

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Решение о возбуждении дела было принято после изучения материалов проверки из органов дознания, которая проводилась из-за противоправных действий нескольких человек в отношении мужчины возле столичного вокзала.

Как уточнил СК, фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. Они будут задержаны согласно статье 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого"). Кроме того, совместно с криминалистами ведомства проводится осмотр изъятых мобильных устройств и автомобиля.

"Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавила пресс-служба.

В Сети 3 июня появились кадры, на которых видно, как люди в штатском грузят мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. В телеграм-каналах заявляли, что жертвой мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.

Комментируя инцидент, помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что мужчину никто не похищал. По его словам, мужчину задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными столичными ведомствами.

Также Дудаев отметил, что МВД Чечни проводит проверку в отношении мужчины по факту публичных оскорблений чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

Вместе с тем главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ инициировало проверку в отношении блогера, который разместил в социальных сетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни.