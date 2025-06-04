Министр ЧР по нацполитике Дудаев: мужчину не похитили, а задержали на Ярославском вокзале

Фото: телеграм-канал Baza

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в своем телеграм-канале, что мужчину на Ярославском вокзале никто не похищал.

По его словам, он был задержан полицейскими, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы. Дудаев также указал, что министерство внутренних дел Чечни проводит в отношении задержанного проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

Ранее в соцсетях распространились кадры задержания мужчины на Ярославском вокзале в Москве. Люди в штатском погрузили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР.

В правоохранительных органах заявили, что после произошедшего начали проверку, в рамках которой планировалось установить личность похищенного мужчины и причину случившегося. По данным ряда телеграм-каналов, жертвой похищения мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.