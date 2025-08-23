Суд в Махачкале арестовал мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Фото: телеграм-канал "Фемида Дагестана"

Суд в Махачкале арестовал шестерых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательства у него более 6 миллионов рублей, передает объединенная пресс-служба судов республики.

В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства об избрании задержанным меры пресечения. Обвиняемые отправлены под стражу на срок 1 месяц и 23 суток, то есть до 13 октября 2025 года включительно.

Правоохранители задержали шестерых мужчин в результате обысковых мероприятий, проведенных в Москве и Махачкале. По версии следствия, не позднее июня 2025 года обвиняемые объединились в организованную группу и похитили жителя Махачкалы.

Его доставили против его воли в специально оборудованное помещение в Хасавюртовском районе Дагестана. С помощью физического насилия, психологического давления и угроз, от него потребовали более 6 миллионов рублей. Потерпевшего освободили только после того, как он согласился отдать указанную сумму.

Ранее в Москве и Дагестане задержали пять граждан, подозреваемых в вымогательстве для хищения в особо крупном размере. Установлено, что с апреля по ноябрь 2024 года злоумышленники угрожали директору строительной компании, вымогая у него под вымышленными предлогами деньги. Ради этой цели аферисты прибегали к насилию. В результате потерпевший отдал подозреваемым более 3 миллионов рублей.

