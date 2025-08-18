В Дагестане и Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у застройщика

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве и Дагестане задержаны пять граждан, которые подозреваются в вымогательстве для хищения имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Ведомство установило, что с апреля по ноябрь 2024 года злоумышленники угрожали директору строительной компании, вымогая у него под вымышленными предлогами деньги. Ради этой цели аферисты прибегали к насилию. В результате потерпевший отдал подозреваемым более 3 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Фигурантам предъявлено обвинение. Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. При этом, как указало ведомство, один из арестованных ранее был судим за различные преступления.

"Ведется работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье семья фермеров задержана после похищения своего сотрудника. По предварительным данным, женщина, ее муж и сын увидели 47-летнего работника их фермы, идущего по обочине. У мужчины имелся перед ними денежный долг. Злоумышленники догнали его, а после насильно поместили в машину и перевезли в подсобку.

Потерпевшего связали и продолжили избивать, угрожая физической расправой в случае побега. Однако мужчине удалось сбежать и обратиться в больницу. В результате было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Незаконное лишение свободы".

