В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похитить футболиста Мостового

Фото: телеграм-канал "112"

В Санкт-Петербурге задержаны злоумышленники, которых подозревают в попытке похищения футболиста и бизнесмена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк не раскрыла в своем сообщении, о ком идет речь. Однако источник в полиции рассказал ТАСС, что похитить пытались полузащитника футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня, который является учредителем юридического лица застройщика Fizika Development и зятем депутата Госдумы, экс-спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Ранее в Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде, избил и, предположительно, похитил. На кадрах видеонаблюдения видно, как злоумышленник ночью увел потерпевшую из дома в неизвестном направлении.

В МВД по Татарстану сообщили, что инцидент произошел в Советском районе. Полиция начала проверку по факту происшествия.

