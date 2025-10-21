В Казани неизвестный похитил девушку после нападения в подъезде

Фото: 360.ru

В Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде, избил и, предположительно, похитил. Об этом сообщает телеканал "360".

Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник ночью увел избитую девушку из дома в неизвестном направлении.

Пресс-служба МВД по Татарстану сообщила, что ЧП произошло в Советском районе. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали 39-летнего мужчину, который пытался похитить малолетнюю девочку. Инцидент произошел возле продуктового магазина. На крики ребенка обратили внимание прохожие и вмешались в ситуацию.

