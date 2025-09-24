Сотрудники рехаба задержаны в Махачкале по подозрению в похищении людей

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Махачкале сотрудников реабилитационного центра задержали по подозрению в организации преступной схемы с похищением людей, истязаниями и незаконным лишением свободы, повлекшим смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с января 2024 по апрель 2025 года группа сотрудников центра под предлогом оказания реабилитационной помощи незаконно удерживала людей, чтобы вымогать деньги у их родственников.

В отношении тех, кто пытался сопротивляться, применялись методы физического и психологического насилия.

"Сотрудники правоохранительных органов освободили нескольких незаконно удерживающихся лиц. Кроме того, установлен факт смерти одного человека после длительного пребывания в центре", – рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании для задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее суд в Махачкале арестовал шестерых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него более 6 миллионов рублей. По версии следствия, не позднее июня 2025 года обвиняемые объединились в организованную группу и похитили жителя Махачкалы.