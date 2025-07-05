Три человека заключены под стражу после похищения мужчины в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд заключил под стражу троих фигурантов дела о похищении мужчины в Зеленограде, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители выдвинули против заключенных обвинения по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека"). При этом во время судебных заседаний фигуранты выступали против избранной им меры пресечения.

По данным ведомства, один из злоумышленников был знакомым похищенного. Вечером 2 июля он пригласил потерпевшего на встречу, на которую также пришли еще трое мужчин. Последние под видом сотрудников полиции предъявили служебные удостоверения, после чего избили мужчину и посадили его в автомобиль Mazda.

В машине фигуранты продолжили наносить удары, обвиняя пострадавшего в причастности к распространению наркотиков. Задержанные, угрожая возбуждением уголовного дела, потребовали от жертвы 200 тысяч рублей.

"После того как потерпевший под давлением нападавших согласился передать денежные средства, они отвезли его к торговому центру в Московской области, где он обналичил 150 тысяч рублей и отдал их одному из фигурантов, после чего был освобожден", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у злоумышленников поддельные удостоверения и другие документы, которые могут служить доказательством в расследовании. Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела.

Похитителей в возрасте от 34 до 54 лет удалось задержать 4 июля. Тем временем следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее правоохранители задержали в подмосковных Люберцах двух мужчин, которые подозревались в похищении знакомого и вымогательстве. Они напали на потерпевшего в его квартире, нанеся удар по голове, после чего переместили в машину и потребовали 500 тысяч рублей.

Затем пострадавшего отвезли на строительный рынок, где у него отобрали телефон. Там же подозреваемые оформили микрозайм на знакомого в размере 200 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении, разбойном нападении, вымогательстве и совершении иных насильственных действий.