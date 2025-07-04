Три человека задержаны после похищения мужчины в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Задержаны три человека в возрасте от 34 до 54 лет, которые подозреваются в похищении мужчины в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 2 июля. По данным ведомства, злоумышленники представились правоохранителями, схватили потерпевшего за руки и поместили в машину Mazda. Там похищенного стали избивать и вымогать у него 200 тысяч рублей. Они утверждали, что в обмен на эти средства не станут привлекать его к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотиков.

Затем злоумышленники доставили мужчину в один из торговых центров, который находится в Подмосковье. Похищенный снял в банкомате со своей карты 150 тысяч рублей и передал их одному из напавших. После этого его отпустили на свободу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении трех задержанных. В скором времени следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленников.

Сотрудники СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу. По месту проживания задержанных уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты поддельные удостоверения полиции, а также иные предметы и документы.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве 20 миллионов рублей. По данным МВД, 48-летний мужчина предложил жителю Подмосковья арендовать у него на длительное время 53 сотки земли. Изначально пострадавший согласился на сделку, но, проверив ее законность, понял, что правоустанавливающих документов у подозреваемого нет, поэтому отказался заключать договор.

Правонарушитель стал угрожать гражданину физической расправой в случае, если они не заключат соглашение. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленника арестовали.