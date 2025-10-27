РИА Новости: заказчик похищения футболиста в Санкт-Петербурге использовал ник Сатанист

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемые в похищении футболиста и предпринимателя в Санкт-Петербурге действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram под ником Сатанист, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что предполагаемый заказчик находится за пределами России. Об этом сообщили задержанные исполнители преступления на видео, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Один из злоумышленников признался, что ему предложили заработать денег, а третий добавил, что все указания они получали по телефону.

Жертвой похищения едва не стал полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой. В тот момент вместе с ним был его друг, экс-хоккеист Молодежной хоккейной лиги Александр Гракун. Его мать рассказала, что тот "успел за секунду" оценить ситуацию и "физически и морально подавил похитителей", сообщает сайт "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".

Женщина добавила, что спортсмены "совершенно неконфликтные" и не имеют врагов и завистников. В связи с этим они изначально предположили, что заказчиками преступления могли быть их фанаты.

"Сын сказал: "Хорошо, что Андрей остался в порядке эмоционально". Потому что такие моменты бесследно не проходят, пару дней все равно "штормило", – подчеркнула мать экс-хоккеиста.

О задержании злоумышленников, которые также пытались похитить зятя депутата Госдумы, экс-спикера петербургского Заксобрания Вячеслава Макарова, стало известно утром 27 октября.

Установлено, что инциденты произошли друг за другом с разницей в несколько дней. При первой попытке совершить преступление, 23 октября, злоумышленникам не удалось довести его до конца. Однако 25-го числа они смогли похитить мужчину, которого вынудили перевести 210 тысяч рублей.

К настоящему моменту задержаны пять человек, известно о возбуждении уголовных дел по статьям о похищении человека и разбое. Сотрудники СК проводят следственные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. В частности, у задержанных организованы обыски, также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

