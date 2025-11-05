Семак – после поражения от "Динамо": Кубок России не является для команд РПЛ приоритетом

5 ноября московское "Динамо" на выезде победило "Зенит" из Санкт-Петербурга со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Ответная игра топ-кубов состоится 27 ноября. О первой главе противостояния, которая закончилась вполне себе сенсационным результатом, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва) – 1:3 (0:0)

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Голы: Педро, 76 – Сергеев, 53, Бабаев, 84, Тюкавин, 90+.

"Зенит": Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Горшков (Глушенков, 64), Алип (Педро, 64), Михайлов (Барриос, 46), Мостовой (Мантуан, 46), Жерсон (Ерохин, 76), Лусиано (Луис Энрике, 64), Соболев.

"Динамо": Лещук, Зайдензаль, Маричаль, Осипенко (Фомин, 46), Кутицкий (Фернандес, 46) Скопинцев (Рубенс, 90), Окишор, Бителло (Гладышев, 73), Маухуб (Бабаев, 35), Нгамале (Тюкавин, 73), Сергеев.

Предупреждения: Соболев, 45+; Маричаль, 56; Фомин, 59; Зайдензаль, 78.

Матч "Зенита" и "Динамо" – одна из самых ярких вывесок четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Команды Сергея Семака и Валерия Карпина виделись друг с другом совсем недавно в чемпионате: 26 октября сине-бело-голубые дома победили бело-голубых 2:1. И если "Зенит" в последнее время получает, скорее, хвалебные отзывы в первую очередь с точки зрения результатов, то вот "Динамо" пока смотрится не слишком уверенно и давно стало объектом для оглушительной критики.

При этом хейтерам внезапно решили ответить болельщики петербуржцев, которые пришли на фанатский вираж. На трибуне активной поддержки появилось полотно с изображением легенд "Зенита" Андрея Аршавина, Константина Зырянова и Сергея Семака, убаюкивающими спящего лысого мужчину, которому снятся трофеи за победу в РПЛ, Кубке и Суперкубке УЕФА. А под ним огромная надпись: "Наш позор вам только снится".

Однако в первом тайме в исполнении "Зенита" был, конечно, не позор, но и не восторг. Тренерский штаб команды приберег многих игроков основы и отказался от варианта с блуждающим центрфорвардом, какой использовался в последних играх РПЛ. Вместо этого Семак выставил двух "столбов" в лице Лусиано и Александра Соболева. Мягко говоря, не сработало: ни аргентинец, ни россиянин практически не цеплялись за многочисленные прострелы и навесы с флангов, а там, где это удавалось, до сочного выстрела по воротам Игоря Лещука так и не дошло. Да и в целом из опасного вспоминается разве что удар влет из-за пределов штрафной Юрий Горшкова, который пролетел над перекладиной. Нетипично мало для "Зенита", который набрал приличный ход в последних играх сезона.

А вот у "Динамо", состав которого тоже далек от оптимального, с атакой было все в порядке – особенно в креативе преуспели Бителло и Николя Нгамале. В частности, у бразильца было два опасных выстрела из-за пределов штрафной, которые смог погасить лишь голкипер "Зенита" Евгений Латышонок. Камерунец же, к слову, после паса все того же Бителло, здорово перекидывал в касание вратаря хозяев, но чуток переборщил с амплитудой и мяч приземлился на сетку с внешней стороны. Был эпизод и у экс-форварда клуба из Северной столицы Ивана Сергеева: при розыгрыше углового мяч дошел до него на дальней штанге, и лишь прикрывающий угол игрок "Зенита" спас подопечных Семака от пропущенного гола.

А вот на 54-й минуте мессий в составе хозяев уже не нашлось. Полузащитник "Динамо" Виктор Окишор выбрался из-под опеки соперника и пробил издали в сторону Латышонка, от которого мяч отлетел как от стены прямо на ногу Сергееву. Иван такие моменты щелкает как орехи, поэтому выстрел под перекладину с добивания неожиданностью не стал – 0:1 в пользу москвичей. Форвард из уважения к бывшему клубу праздновать свой успех не стал.

Лишь пропустив, "Зенит" нанес первый удар в створ усилиями Романа Веги: защитник сине-бело-голубых шарахнул издали прямо в перчатки Лещуку, который, в отличие от своего визави, отбил на своего и снял угрозу. А вот второй стал голевым. К 76-й минуте Сергей Семак уже выпустил группу атаки, которая делает результат в чемпионате. Замены и сыграли: угловой, Максим Глушенков грузит на Педро, и выскочивший из-за гренадерских спин миниатюрный бразилец без помех головой расстрелял Лещука – 1:1.



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Казалось, что сейчас питерская машина заведется – все же "Динамо" по ходу сезона не показывает идеальный футбол. Однако случилось наоборот: бело-голубые здорово отоборонялись, а Карпин идеально угадал с заменами. Обретающий себя после тяжелой травмы Константин Тюкавин на 84-й минуте здорово сохранил мяч в центре поля и бросил в прорыв Ульви Бабаева, улетевшего от всех и спокойно перекинувшего Латышонка – 2:1 в пользу гостей. А уже в добавленное время отбившись после розыгрыша углового, столичный клуб классно выбежал в контратаку. Ярослав Гладышев получил мяч справа и вырезал в центр на Тюкавина, который принял сферу перед штрафной и шарахнул издали точно в правый от голкипера угол – 3:1! Все организаторы этого пиршества в составе "Динамо" вышли на поле по ходу встречи.

После игры главный тренер бело-голубых Валерий Карпин на пресс-конференции назвал футбол в исполнении своих подопечных неплохим.





Валерий Карпин главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Достойная игра и достойный результат. В таком составе более чем достойно ребята выглядели, за что им всем спасибо. Дело не только в результате, а именно в игре.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в свою очередь отметил в разговоре с журналистами, что в исполнении его команды не было ни приемлемого результата, ни игры.

"В первом тайме практически ничего не смогли создать – только после фланговых передач и стандартных положений. Во втором в атакующем плане прибавили, но не смогли забить. А в обороне мы часто слишком грубо ошибались, чем соперник воспользовался", – сказал Семак.

При этом главный тренер петербуржцев высказал мнение, что Кубок России для его участников из представителей РПЛ не является приоритетным турниром.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Судя по составам, в которых команды выходят на матчи Кубка, ни для одной из них турнир не является приоритетом. Он, конечно, важен, но если сравнивать с чемпионатом, никто не сыграл сильнейшим составом. Наверное, это говорит само за себя.

Следует напомнить, что противостояния в Пути РПЛ – двухраундовые: ответная встреча в Москве состоится 27 ноября. Но как бы она ни закончилась, проигравший в серии из турнира не вылетает. Согласно регламенту, поверженный продолжает свой путь за трофеем в Пути регионов.

Также отметим, что кроме битвы "Зенита" и "Динамо", 5 ноября в плей-офф Пути РПЛ состоялось еще два матча. "Оренбург" в родных стенах до последнего бился с чемпионом России "Краснодаром", но все же уступил 1:3, а ЦСКА в Махачкале во многом сенсационно проиграли местному "Динамо" 0:1. На этой стадии остался лишь один матч, но какой: 6 ноября состоится первая серия столичного дерби между "Спартаком" и "Локомотивом".

