Станкович раскритиковал действия арбитра Левникова в матче "Спартака" с "Краснодаром"

2 ноября московский "Спартак" уступил на выезде действующему чемпиону России "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги. Благодаря победе южане вновь вышли на чистое первое место в таблице, однако едва не упустили три очка в концовке, заработав сразу два удаления. О жарком противостоянии – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 2:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Черников, 18, Кордоба, 59 – Ливай Гарсия, 90.

"Краснодар": Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа (Пальцев, 81), Дуглас Аугусто, Черников (Ленини, 85), Батчи (Перрен, 81), Сперцян (Кривцов, 73), Виктор Са (Джованни, 73), Кордоба.

"Спартак": Максименко, Дмитриев, Литвинов, Ву, Денисов (Зобнин, 80), Умяров (Бонгонда, 80), Жедсон, Мартинс (Маркиньос, 46), Барко, Солари (Ливая Гарсия, 67), Угальде.

Предупреждения: Мартинс, 22; Ву, 39; Солари, 43; Литвинов, 45; Диего Коста, 74; Жедсон, 83; Кордоба, 84; Кривцов, 90+; Дуглас Аугусто, 90+.

Удаления: Кордоба, 88 (2 жк); Дуглас Аугусто, 90+ (2 жк).

"Краснодар" и "Спартак" в очном противостоянии решали противоположные задачи. "Быки" под руководством Мурада Мусаева жаждали вновь вернуться на единоличное первое место, "гладиаторы" Деяна Станковича – приблизиться к лидирующей пятерке. Перед стартовым свистком южане замыкали тройку с 29-ю очками, москвичи же шли шестыми с 22-мя.

В том, что это будет горячо, пожалуй, мало кто сомневался: игры между этими соперниками часто выходят выжигающими. А тут приключения у одной из команд начались еще до выхода на поле: по пути на стадион в автобус с игроками "Спартака" прилетел некий предмет, который разбил боковое окно. Причем самое любопытное, что транспорт был брендирован символикой "Краснодара". Благо, обошлось без пострадавших.

Стоит признать, что в первом тайме красно-белых тоже бомбардировали, – но уже в рамках закона. "Краснодар" перебегал и перебил соперника, не дав тому создать у ворот Станислава Агкацева буквально ничего. Зато хозяева поразили цель дважды – пусть один раз и нелегитимно.

На 10-й минуте состоялась голевая репетиция: Эдуард Сперцян фирменно загрузил в штрафную, а Джон Кордоба образцово подстроился под мяч и пробил головой мимо голкипера "Спартака" Александра Максименко. Взрыв на трибунах сменился на гул разочарования – колумбиец был чуть ближе к воротам и залез в офсайд.

Зато на 18-й все случилось по правилам. Виктор Са навесил на ближнюю штангу, а внезапно подключившийся в зону нападающего левый защитник Лукас Оласа пробил головой и попал в каркас. Кордоба не подстроился под отскок и махнул мимо сферы, которая долетела до Александра Черникова. Полузащитник "Краснодара" спокойно принял мяч и вложив всю злость, едва не порвал сетку мощным выстрелом низом – 1:0.

После пропущенного гола Станкович и его штаб буднично взорвались, обрушив огненный дождь на главного арбитра Кирилла Левникова и его помощников. На многочисленных повторах не было видно, что же так возмутило скамейку – в развитии атаки не было даже намеков на фол. Выяснилось лишь после игры: задолго до результативной атаки Левников якобы не свистнул фол на Кристофере Мартинсе в центре поля. К этому эпизоду мы еще вернемся позже.

Но эмоции на бровке футболистов "Спартака" не особо бодрили. Буквально через пару минут вновь проверил стойкость металла ворот Максименко Кордоба, который замыкал подачу с углового выстрелом головой в перекладину. Причем Джон чувствовал себя настолько вольготно, что ему даже не пришлось выпрыгивать для этого выстрела. Большой привет защите соперника. Собственно, то самое "вольготно" можно применить к игре "Краснодара" на протяжении всех 45 с лишним минут – "Спартак" за "быками" просто не успевал, проиграв центр и хаотично защищаясь. Какая уж тут атака, по такому футболу.

Мощь действующего чемпиона России чувствовалась и после перерыва. Вплоть до самой концовки, у "Спартака" был лишь один более-менее опасный момент: Пабло Солари раскрутил один в один Лукаса Оласу и пробил в ближний, где Агкацев был начеку.

Зато у Максименко работы непочатый край, причем зачастую поводы потрудиться голкиперу красно-белых продолжала подкидывать собственная оборона. Она как раз и "организовала" второй гол "быков" на 59-й минуте: гости соорудили розыгрыш от своих ворот через короткий пас, но обрезались под мощным высоким прессингом "Краснодара". Совершив потерю, защита москвичей дала и Виктору Са пробить – Максименко потащил, и Сперцяну принять мяч на отскоке, подработать под левую и пробить, – перекладина. И с Кордобой не совладали, который поймал сферу в воздухе, добив ее в сетку, – 2:0.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

На 73-й минуте Джон мог ставить жирную точку, приняв мяч в штрафной и шарахнув с разворота в ближний угол. Но Максименко умудрился выставить руку, а отскок полетел в штангу, – четвертый каркас ворот за матч! "Краснодар" смотрелся ультрауверенно, ничего толком не дав создать оппоненту, придушив его атакующий потенциал. Но без жаркой нервной концовки все же не обошлось.

Для начала Кордоба получил две желтые карточки в период с 84-й по 88-ю минуты, дважды зарядив в лицо защитнику "Спартака" Руслану Литвинову. А на 90-й красно-белые наконец-то соорудили свой мяч: Эсекьель Барко закинул в штрафную, вышедший на замену Ливай Гарсия взлетел в воздух выше всех и вывел на табло счет 2:1. До этого, к слову, Агкацев не пропускал в РПЛ шесть недель.

Практически тут же вдруг случилось еще одно удаление: опорник "Краснодара" Дуглас Аугусто сначала сфолил на желтую в центре поля, а затем получил вторую за слишком буйное возмущение первым "горчичником". Когда до финального свистка оставались считанные секунды, "Спартак" сумел выудить для себя последний шанс в виде углового. В толпу побежал даже Максименко, до предела насытив штрафную с учетом двух удалений соперника. "Спартак" пытался заковырять мяч всеми правдами и неправдами, но итог – футбольный снаряд в руках у Агкацева, а Кирилл Левников вознес руки к небу и дал финальный свисток.

После игры главный тренер "Спартака" Деян Станкович в эфире "Матч ТВ" начал разговор с россыпи комплиментов сопернику.





Деян Станкович главный тренер ФК "Спартак" "Краснодар" провел хороший матч, очень боевой. Когда ты показываешь такую игру, это имеет свои плоды. Они молодцы.

Прокомментировал серб и второй пропущенный мяч, который начался с опрометчивой игры защитников у своих ворот.

"Есть зоны, в которых можно рисковать, а есть те, где нельзя, если мы говорим про короткие передачи. Я не настолько глуп, чтобы раздавать такие указания. Поэтому не знаю, что тут комментировать", – сказал Станкович.

Плюс ко всему наставник "Спартака" раскрыл в эфире тот самый нюанс с фолом на Мартинсе перед первым голом "Краснодара". Причем Станкович даже обвинил главного арбитра в заговоре против красно-белых. Так и сказал: "Процент набранных нами очков, когда он судит – минимальный". Правда, даже если Левников и ошибся, перед голом пролетела целая жизнь, а оголенные зоны так и не были перекрыты. Да и многие эксперты высказали мнение, что фола в том эпизоде вовсе не было. Видимо, без экспертно-судейской комиссии РФС тут не разобраться.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в разговоре с журналистами телеканала назвал матч против "Спартака" одним из лучших в сезоне. В то же время, по его мнению, игра складывалась прекрасно до красной карточки Кордобы.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Что обидно, удаление на ровном месте, неаккуратная игра локтями. Сделаем выводы. Но главное – это три очка и 33 тысячи зрителей на трибунах ушли с хорошим настроением. План на игру был верный: "Спартак" не имел преимущества в середине поля, отличная игра в единоборствах, подборы, переходы. О чем говорили перед матчем – все сделали. Супер, молодцы.

Победа над "Спартаком" вновь вывела "Краснодар" на единоличное первое место с 32-мя очками в активе. ЦСКА с 30-ю теперь второй, "Зенит" из Санкт-Петербурга с 29-ю – третий. При этом из-за поражения "Спартака" образовался серьезный разрыв между шестым местом, на котором остались красно-белые с 22-мя очками, и четвертым-пятым, где по 27 баллов у московского "Локомотива" и калининградской "Балтики".

Деяна Станковича же, как и в последние два месяца, в Сети и СМИ тут же начали отправлять в отставку. На кого его уже только не поменяли: вот на неделе "Спартаку" якобы отказал экс-главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан. Да и не снискавший больших успехов испанец Луис Гарсия, которого вроде как активно предлагает спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао, чуть ли не на чемоданах сидит в ожидании зеленого света на окончательные подписи в документах.

Поэтому во главе с кем москвичи поедут в 15-м туре в гости к "Ахмату" – интрига предстоящей праздничной недели.

