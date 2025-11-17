Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Отмечается, что Гусев – воспитанник "Динамо", заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка UEFA. В столичном клубе он работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона.

Валерий Карпин, который решил покинуть данный пост, рассказал, что это решение далось ему нелегко.

"Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы", – указал он.

Карпин также поблагодарил руководство футбольного клуба, игроков и тренерско-административный штаб за профессионализм и всестороннее содействие. Отдельно он отметил и болельщиков, которые поддерживали команду независимо от результатов на поле.

О том, что Карпин покидает пост, стало известно 17 ноября. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал это решение правильным. Он отметил, что у национальной команды впереди новый календарь игр и новые задачи.

Карпин является тренером сборной России по футболу с 2021 года. "Динамо" он возглавил летом 2025 года. Команда набрала за 15 туров 17 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице Мир – Российской Премьер-лиги (РПЛ). Однако "Динамо" не могло победить пять матчей подряд.

Ранее Владимир Леонченко покинул пост генерального директора столичного "Локомотива". Его место занял бывший защитник команды Борис Ротенберг. Он провел в составе клуба 17 матчей.

