Фестиваль настольного тенниса пройдет в Москве 7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всероссийский фестиваль настольного тенниса "Народные игры" пройдет 7 декабря в универсальном спортивном зале "Дружба". Там проведут открытые любительские соревнования в разных возрастных категориях, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для участников подготовили сувениры. Победителей и призеров наградят памятными подарками, медалями и кубками. Участие в соревнованиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что с 2 по 28 декабря в столице пройдет фестиваль скалолазания "Московский спорт". Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах в состязаниях среди любителей и профессиональных спортсменов.

Бесплатные мероприятия запланированы на скалодроме "Бигвол" по адресу Ленинградский проспект, дом 36. Посетить их можно будет по будням с 08:00 до 23:00, а по выходным – с 10:00 до 23:00.