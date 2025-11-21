Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:54

Спорт

Фестиваль скалолазания "Московский спорт" пройдет в столице с 2 по 28 декабря

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль скалолазания "Московский спорт" пройдет в столице с 2 по 28 декабря, сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Бесплатные мероприятия организуют в скалодроме "Бигвол" по адресу Ленинградский проспект, дом 36. Посетить их можно будет с 08:00 до 23:00 по будням, в выходные дни – с 10:00 до 23:00. Для участия в мероприятиях необходима регистрация.

В рамках фестиваля москвичи смогут свободно посетить площадку, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в состязаниях среди любителей и профессиональных спортсменов. В награду победителям турниров выдадут денежные призы и абонементы на посещение скалодрома.

К соревнованиям и мастер-классам допустят желающих старше 16 лет. Юные москвичи в возрасте 10+ смогут свободно гулять по площадке. С правилами посещения скалодрома для несовершеннолетних можно ознакомиться на сайте.

Ранее на mos.ru представили программу проекта "Зима в Москве". Она стартует 1 декабря этого года и продлится до 28 февраля 2026 года. В рамках проекта для жителей Москвы проведут свыше 800 мероприятий на 400 площадках города.

