Спортивные мероприятия для людей с ОВЗ пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве 22 и 24 ноября состоятся бесплатные спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Для гостей подготовят турниры и соревнования по различным дисциплинам. На базе спортивного комплекса "Марьина Роща" 22 ноября состоится окружной турнир для людей с ОВЗ по волейболу. Состязания пройдут по адресу 3-я улица Марьиной Рощи, дом 8.

В этот же день горожане смогут посетить окружные соревнования по фитнес-аэробике в СК "Малино". Турнир пройдет по адресу Зеленоград, корпус 860. К состязаниям допустят участников старше 8 лет.

24 ноября в СК "Гамбит" пройдет окружной турнир по дартсу. В нем смогут попробовать свои силы участники с ОВЗ всех категорий старше 18 лет. Соревнования организуют по адресу улица Весенняя, дом 8.

Для участия в мероприятиях необходима обязательная регистрация.

Также в Москве проходят бесплатные тренировки по роллер-спорту в многофункциональном спорткомплексе "Формула воды". Их проводят по понедельникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Занятия рассчитаны на людей в возрасте от 18 до 44 лет. Посетить занятия можно по адресу улица Ткацкая, дом 25, строение 6.