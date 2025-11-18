Бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей пригласили принять участие в бесплатных занятиях по роллер-спорту и воркауту, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Тренировки по роллер-спорту организованы в многофункциональном спорткомплексе "Формула воды" по адресу Ткацкая улица, дом 25, строение 6. Они проходят по понедельникам и четвергам с 21:00 до 22:00 и 19:00 до 20:00 соответственно. Занятия рассчитаны на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет.

В свою очередь, тренировки по воркауту ожидают посетителей в павильоне "Экстрим" стадиона "Авангард" на земельном участке № 33/2 по шоссе Энтузиастов. Здесь взрослым можно заниматься по средам с 17:00 до 19:00 и субботам с 19:30 до 21:30, а подросткам от 14 до 17 лет – по четвергам с 17:00 до 19:00.

Записаться в секции можно на портале "Московский спорт".

Ранее москвичей пригласили на бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Например, дети 7–11 лет могут посетить занятия по баскетболу в спорткомплексе "Братеево", а взрослые от 18 до 59 лет – в СК "Савелки". Сыграть в волейбол жители столицы могут в спорткомплексе "Спутник Арена" и комплексе "Белые медведи".