Клуб лидеров школьного и студенческого спорта появится в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве впервые создадут клуб лидеров школьного и студенческого спорта. Для руководителей спортклубов столичных школ и колледжей проведут масштабную образовательную программу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Участников программы определят во время отборочных испытаний. Всего будут охвачены свыше 500 руководителей. Чтобы оказаться в лидерах, нужно будет успешно пройти тестирование и решить практические задачи. 20 финалистов смогут пройти профессиональную переподготовку по менеджменту спортивной организации в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

В департаменте образования отметили, что школьные и студенческие спортклубы являются, прежде всего, площадкой для реализации потенциала детей. Ребята могут организовывать мероприятия, играть в сборных, заниматься в спортивных секциях либо быть волонтером.

"Большой выбор школьных и студенческих спортивных лиг, турниров и фестивалей по разным видам спорта также позволяет ученикам проявить себя на городском уровне", – добавили в столичном департаменте.

В свою очередь, новый клуб станет площадкой для повышения квалификации, а также профессиональным сообществом, участники которого смогут делиться самыми передовыми практиками в сфере студенческого и школьного спорта.

Занятия будут вести эксперты в области спорта и менеджмента. В программе участникам предстоит изучить основы государственного и муниципального управления в РФ, спортивного менеджмента, пиара и бюджетирования.

Участники клуба лидеров школьного и студенческого спорта будут изучать и внедрять в работу своих учебных заведений новые практики. Они также будут делиться друг с другом опытом, поддерживать другие спортклубы, координировать их совместную работу.

Ранее сообщалось, что фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) станут проводить в московских школах и колледжах каждый год. В рамках фестивалей школьники должны будут пройти испытания по физической выносливости и подготовке.

В Москве согласован проект капремонта здания спортшколы олимпийского резерва "Гольяново" Московской баскетбольной академии. Речь идет о здании на Новосибирской улице. В трехэтажном здании спортивной школы отремонтируют все помещения, приведут в порядок фасады и кровлю.