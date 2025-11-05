Здание спортшколы олимпийского резерва будет отремонтировано в Гольянове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве согласован проект капремонта здания спортшколы олимпийского резерва "Гольяново" Московской баскетбольной академии. Речь идет о здании на Новосибирской улице, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

"В трехэтажном здании спортивной школы отремонтируют все помещения, приведут в порядок фасады и кровлю. Для проведения работ предусмотрено использование современных долговечных материалов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Также специалисты заменят и починят ненесущие перегородки, приведут в порядок стены и выполнят отделку с учетом назначения помещений. В это же время на полах заменят стяжку и гидроизоляцию, уложат новое покрытие, установят потолки со звукоизоляцией, двери, окна и витражи.

Внешние части фасада отделают декоративными панелями, также обновят входные группы и установят новые козырьки. На крыше заменят кровлю, защитное ограждение и надстройки.

Ранее стало известно, что с января 2025 года в Москве возвели 58 зданий социальной инфраструктуры. Все работы были проведены за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая площадь объектов составила почти 480 тысяч квадратных метров. Из них примерно 90 тысяч квадратных метров – объекты здравоохранения.

