Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

К сентябрю следующего года в Москве построят и реконструируют еще около 120 школ, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Существующие учреждения обновят по программе "Моя школа". Специалисты приведут в порядок фасады и кровли, заменят инженерные коммуникации, выполнят отделку помещений, а также украсят здания архитектурно-художественной подсветкой.

Отдельное внимание, указал мэр, уделяется современной образовательной среде. Например, для учащихся есть кабинеты для проведения научных экспериментов. Для этого в помещениях установлены цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры и другое оборудование.

"На смену традиционным библиотекам приходят медиатеки", – подчеркнул градоначальник.

Собянин также отметил важность отдыха и спорта для детей, поэтому во всех школах сделают просторные рекреации, пространства для мероприятий с театральной и звуковой аппаратурой, оборудуют спортивные и гимнастические залы, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки на прилегающих территориях.

В 2024 и 2025 годах в столице полностью реконструировали 55 образовательных учреждений и возвели 40 новых школ.

Ранее стало известно, что в районе Солнцево появится новый детский сад на 350 мест. Трехэтажное здание площадью 6,8 тысячи квадратных метров построят на улице Матросова. В нем будет 14 групповых ячеек для детей различных возрастов.