В районе Солнцево возведут еще один детский сад

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, появится в районе Солнцево, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажное здание, общая площадь которого составит 6,8 тысячи квадратных метров, будет возведено на улице Матросова. По словам вице-мэра, в нем разместят 14 групповых ячеек для детей разных возрастов, каждая из которых будет включать игровую зону, спальню, раздевалку и буфет.

Помимо этого, план здания предусматривает кабинеты для развивающих занятий, кухню с полным технологическим циклом, медицинский кабинет, а также музыкальный и физкультурный залы.

"После завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования", – отметил Ефимов.

Внутри здания также запроектировали вестибюль с зоной для посетителей, тамбур, комнату охраны с диспетчерским пультом, административные и технические помещения.

При этом на прилегающей территории будут организованы открытые игровые площадки и места для проведения торжественных мероприятий. Там же установят малые архитектурные формы, осветительные приборы и ограждения, а также теневые навесы для защиты детей от солнца и дождя, обратил внимание глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Возле здания проведут комплексное благоустройство: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Вся территория будет доступна для маломобильных групп населения", – уточнил руководитель ведомства.

Здание детского сада будет иметь объемную структуру, состоящую из нескольких прямоугольных форм. В отделке будут использованы бетонная плитка, имитирующая кирпич, и панели спокойных оттенков: белого, темно-коричневого и медного. Проект реализуется девелопером в рамках строительства ЖК "Мещерский лес".

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.