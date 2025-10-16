Детсад появится в Краснопахорском районе по проекту КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад появится в Краснопахорском районе ТиНАО по проекту комплексной реорганизаций территории (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его слова передает aif.ru.

Заммэра уточнил, что вблизи деревни Каменки в течение 5 лет проведут реорганизацию 2 неэффективно используемых территорий. Общая площадь участков составляет около 28,7 гектара. Там построят малоэтажный коттеджный поселок.

Суммарная площадь будущей недвижимости составит почти 22,7 тысячи квадратных метров. Большую часть – 20,6 тысячи "квадратов" – отведут под индивидуальную жилую застройку. Территорию благоустроят и озеленят, добавил Ефимов.

Выбранные для реорганизации участки находятся на границе Филимонковского района Новомосковского административного округа и Краснопахорского района Троицкого административного округа. Неподалеку проходят Киевское шоссе и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

На территории площадью 19,05 гектара около улицы Ольховой планируется построить 5 тысяч "квадратов" жилой недвижимости. На другом участке площадью 9,61 гектара вблизи улицы Бульварное кольцо возведут 17,7 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома и детсад на 75 воспитанников, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, школа, детсад и поликлиника появятся в Перове в рамках проекта КРТ. Работы проведут в бывшей промзоне Прожектор. На участке площадью 16,9 гектара создадут квартал с жильем и востребованной инфраструктурой.