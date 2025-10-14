Почти 78 тысяч градостроительных планов оформлено в Москве за 15 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние 15 лет в Москве было выпущено 77,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под объекты капитального строительства различного назначения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За этот период ежегодный объем выдачи ГПЗУ вырос почти в 16 раз: с 624 документов в 2011-м до 10 тысяч в 2024-м, а на конец сентября 2025 года оформлено более 8 тысяч ГПЗУ", – передает слова вице-мэра Информационный центр правительства Москвы.

По его словам, такая динамика говорит о росте спроса на строительство жилья, социальной инфраструктуры и объектов коммерческого назначения во всех районах Москвы.

Как отмечает председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству города Юлиана Княжевская, выданные планы позволили построить и запланировать к возведению тысячи объектов – от многоквартирных домов с социальной инфраструктурой до спортивных и деловых центров.

Также внимание уделяется и комплексному развитию территорий: благоустройству пешеходных зон, созданию велопарковок и озеленению.

Ефимов подчеркнул, что упрощение процедур и прозрачность выдачи ГПЗУ остаются ключевыми приоритетами для обеспечения устойчивого развития каждого микрорайона Москвы.

ГПЗУ – градостроительный документ, в котором указаны виды разрешенного использования, технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2011 года разработали и утвердили 655 проектов планировки территории (ППТ) для строительства недвижимости. С начала этого года город выпустил 31 ППТ для возведения более 10 миллионов квадратных метров объектов.