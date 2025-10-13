Москвичи выкупили 97 участков для ИЖС с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С января по сентябрь 2025 года москвичи, которые арендуют у города участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выкупили более 9 гектаров земли за 40% от кадастровой стоимости, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что жители могут выкупить у города землю, на которой расположены их частные жилые дома, по цене в 2,5 раза ниже кадастровой стоимости. Видом разрешенного использования должно быть ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство.

Сделки проводятся без торгов. За 9 месяцев 2025 года таким образом горожане приобрели 97 участков, сэкономив почти 400 миллионов рублей за счет льготы, уточнил вице-мэр.

Больше всего земельных участков с начала года приобрели в ТиНАО – 37. Их суммарная площадь составила почти 3,7 гектара. Еще 29 выкупленных объектов расположены в ЮЗАО, 11 – в ВАО, остальные – в СЗАО, СВАО, ЮВАО, ЗАО и САО, рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее сообщалось, что почти 13 гектаров земли выделят в ТиНАО под ИЖС и реализацию масштабных инвестпроектов (МаИП). Троицкий и Новомосковский административные округа являются территориями активного градостроительного развития, которые привлекают застройщиков.