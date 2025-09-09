Почти 13 гектаров земли будут выделены в ТиНАО под инвестпроекты и жилье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 13 гектаров земли будет выделено в ТиНАО под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Троицкий и Новомосковский административные округа – территории активного градостроительного развития. Они привлекают инвесторов, заинтересованных в возведении жилья и различных объектов инфраструктуры. Получить площадки для строительства физические и юридические лица могут по итогам открытых аукционов", – отметил вице-мэр.

По его словам, всего на торги город выставил 24 участка, на которых можно построить практически 234 тысячи квадратных метров недвижимости.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что в районе Вороново Троицкого административного округа продолжается развитие масштабных инвестпроектов.

"На торгах представлены два земельных участка площадью 5,7 и 4,3 гектара, предназначенные для строительства свыше 45 тысяч квадратных метров и более 56 тысяч квадратных метров современных производственных помещений соответственно", – поделился Ликсутов, отметив, что на площадках могут быть построены предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности.

Для индивидуального жилищного строительства столичные власти выставили на торги 21 участок, где суммарно можно будет возвести более 9,2 тысячи квадратных метров недвижимости.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что девелоперы могут принять участие в открытых аукционах на приобретение права реализации 3 крупных инвестпроектов в ТиНАО. У победителей появится возможность арендовать участки для строительства промышленных и общественно-деловых зданий по ставке 1 рубль в год.

"В Воронове предприниматели смогут возвести два производства общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров, а на территории Коммунарки – многофункциональный комплекс площадью около 122,5 тысячи квадратных метров", – добавила Соловьева.

Организатором торгов по реализации земельных участков является департамент города Москвы по конкурентной политике. Глава ведомства Кирилл Пуртов подчеркнул, что главными преимуществами приобретения земли и недвижимости на московских аукционах являются юридическая прозрачность сделки, понятные правила и удобный формат проведения процедур.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 12 сентября по 3 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что в рамках 47 масштабных инвестиционных проектов на западе Москвы запланировано строительство новых объектов образования и спорта. Они позволят развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду участки, суммарная площадь которых превышает 73 гектара.