В Москве утвердили свыше 600 территориальных проектов планировки с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с 2011 года разработали и утвердили 655 проектов планировки территории (ППТ) для строительства недвижимости. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, с начала этого года город выпустил 31 ППТ для возведения более 10 миллионов квадратных метров объектов.

"При этом за 2024 год в столице утвердили 35 ППТ для строительства 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – добавил Ефимов.

Кроме того, при разработке проектов особое внимание уделяется созданию качественной городской среды. Для этого вместе с жилой недвижимостью проектируют объекты необходимой инфраструктуры.

Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская уточнила, что проекты служат основой для эффективного развития городской среды с учетом потребностей жителей.

"В районах появляются благоустроенные зоны, образовательные и медицинские объекты, развлекательная и другая инфраструктура", – добавила Княжевская.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили проекты планировки территорий по 55 площадкам комплексного развития территорий (КРТ). Они охватывают порядка 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них намерены возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров.