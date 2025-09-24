Собянин принял решение о комплексном развитии территории в семи районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки в семи столичных районах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реорганизуемый участок в Преображенском находится по адресу Краснобогатырская улица, владение 89. В настоящее время там расположены склады, административные здания и другие объекты.

Градостроительный потенциал территории составляет 135 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит возвести современный жилой квартал. Помимо этого, запланировано благоустройство и создание улично-дорожной сети. После реализации проекта появится свыше 500 рабочих мест.

Реорганизуемый участок площадью 3,13 гектара в Коммунарке расположен между улицами Эдварда Грига, Александры Монаховой и Липовый Парк. Сейчас его занимают склады, автостоянка и старые здания.

Градостроительный потенциал территории – 40,6 тысячи "квадратов" недвижимости. Там смогут построить спортивные, медицинские и другие общественно-деловые объекты. Также запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети. В результате реализации проекта будет создано более 800 мест для трудоустройства граждан.

КРТ суммарной площадью 4,84 гектара ожидается также в Черемушках, Конькове, Ясеневе, Марфине и Отрадном. В частности, запланированы работы по адресам улица Миклухо-Маклая, земельный участок 63а, Херсонская улица, владение 20, Литовский бульвар, дом 12, владение 10. Градостроительный потенциал территорий – не менее 95 тысяч "квадратов" недвижимости.

В Марфине реорганизация коснется участка по адресу Большая Марфинская улица, владение 4, а в Отрадном – по адресу Отрадный проезд, владение 4. Градостроительный потенциал территорий составит 34,9 и 13,8 тысячи "квадратов" недвижимости соответственно.

На указанных территориях возведут жилые комплексы для программы реновации общей площадью более 140 тысяч "квадратов", проведут благоустройство и организацию улично-дорожной сети. После реализации проектов появится свыше 230 рабочих мест.

Ранее в Москве утвердили проекты планировки территорий по 55 площадкам КРТ. Они охватывают порядка 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них намерены возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона "квадратов".