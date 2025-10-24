Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ анонсировал открытие новой школы в районе Солнцево в 2026 году. Ее вместимость составит 1,2 тысячи учеников.

Здание будет возведено на Производственной улице в составе жилого комплекса. Строительством займется инвестор, который после окончания работ безвозмездно передаст его в городскую систему образования, уточнил мэр.

Новая школа станет частью образовательного учреждения № 1542. В ней будут созданы все условия не только для комфортного обучения учеников, но и для эффективной работы преподавателей, обратил внимание градоначальник.

В частности, учебный корпус включит в себя универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IТ-полигон, робокласс, медиатеку, а также гимнастический и спортивные залы.

Кроме того, на прилегающей территории будут размещены площадки для подвижных игр, общефизической подготовки и проведения различных мероприятий.

"Первых учеников новая школа сможет принять уже в следующем году", – заключил глава города.

Еще одно учебное учреждение на 1 150 мест было открыто ранее в Коммунарке. Просторное и светлое здание, расположенное на улице Большое Понизовье, соответствует самым высоким стандартам.

В частности, первый этаж включает вестибюль с многосветным пространством, мастерскую акварели и рисунка, медблок, а второй – академический лабораторно-исследовательский комплекс, гимнастический зал и два универсальных спортзала.

При этом учебные кабинеты расположены на всех этажах и могут трансформироваться в зависимости от потребностей школьников.

