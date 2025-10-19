Сергей Собянин рассказал о новой школе в Коммунарке для 1 150 учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии новой школы на 1 150 мест в Коммунарке. Об этом мэр рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, просторное и светлое здание, расположенное на улице Большое Понизовье, соответствует самым высоким стандартам. В частности, первый этаж школы включает вестибюль с многосветным пространством, инженерно-исследовательский комплекс, зал для мероприятий, мастерскую акварели и рисунка, медблок, обеденный зал и гардеробную.

На втором этаже находятся академический лабораторно-исследовательский комплекс, гимнастический зал и два универсальных спортзала. В свою очередь, третий и четвертый этажи школы оснащены робоклассом, медиатекой, медицинским лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном.

При этом глава города обратил внимание, что учебные кабинеты расположены на всех этажах и могут трансформироваться в зависимости от потребностей школьников. Например, большой кабинет легко можно разделить на два маленьких или наоборот.

Территория школы была украшена растениями и оборудована спортивным кластером, продолжил Собянин. Здесь есть зоны для прыжков, бега, игр в волейбол, баскетбол и футбол, а также места для тихого отдыха и занятий по ботанике.

"После завершения строительства девелопер передал школу в столичную систему образования. В сентябре школа уже приняла первых учеников", – добавил мэр.

Строительство еще одной школы ранее было завершено в Свиблове. Образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников.

В здании, расположенном в проезде Русанова, оборудовали учебные кабинеты, медиатеку, спортзал, медблок и пространство для проведения мероприятий. На прилегающей территории сделали спортивную зону и место для отдыха.