13 образовательных объектов возведут на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 8 районах Северо-Восточного административного округа Москвы возведут 13 новых образовательных объектов в ближайшие 2 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, девелоперы возводят 8 детских садов, 4 школы и 1 образовательный комплекс. Все объекты займут свыше 125 тысяч квадратных метров.

"Суммарно в них смогут заниматься почти пять тысяч детей. Новые здания возводят в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Северном и Южном Медведкове, Марьиной Роще и Отрадном. По завершении строительства все они будут переданы в систему столичного образования", – рассказал Ефимов.

Как пояснил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, среди строящихся объектов – школа в Сигнальном проезде на 600 учеников, которую возводят в рамках жилого квартала "Сигнальный 16". Здание площадью 17 тысяч квадратных метров будет включать учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивные залы, пищеблок и медпункт.

"Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего объект передадут городу", – добавил Овчинский.

Качество строительство контролирует Мосгосстройнадзор. По словам председателя комитета Антона Слободчикова, на 13 площадках уже проведено более 50 выездных проверок с участием экспертов. Особое внимание уделяется благоустройству территорий вокруг образовательных учреждений.

Ранее в Хорошёвском районе Москвы началось строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров. Сергей Собянин отметил, что власти активно развивают инфраструктуру района. Там уже расположены Академия управления и производства, политехнический колледж № 8 имени Павлова и 1-й Московский кадетский корпус.