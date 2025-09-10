Новый образовательный комплекс на 800 мест появится в Крюкове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый образовательный комплекс на 800 мест появится в районе Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для того чтобы этот объект удалось построить на территории бывшего Центра информатики и электроники, в правила землепользования и застройки были внесены корректировки. В результате в новом образовательном комплексе появятся блоки начальной, средней и старшей школы.

Кроме кабинетов для учебы, будут оборудованы рекреации, спортзал, многофункциональное пространство и пищеблок. Помимо этого, близлежащую территорию специалисты планируют благоустроить и построить на ней площадки для занятий физкультурой.

Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская уточнила, что новый образовательный комплекс построят на земельном участке площадью 2,64 гектара в пешей доступности от жилой застройки.

Отмечается, что Зеленоград продолжает развиваться как один из научно-образовательных и технологических центров Москвы. Особое внимание уделено строительству современной инфраструктуры, в том числе образовательных объектов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, как бывшая промзона Центра информатики и электроники в Зеленограде становится современным жилым районом. Несколько лет назад на территории площадью 75 гектаров началось строительство социальной инфраструктуры, жилья и объектов бизнеса.

На данный момент там уже появилось жилье совокупной площадью 118 тысяч квадратных метров, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест, а также детский сад с бассейном, который 1 сентября принял 250 детей. В скором времени рядом также появится школа на 550 учеников.

