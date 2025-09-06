Около 7,7 тыс рабочих мест появится в Зеленограде благодаря проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три проекта комплексного развития территорий (КРТ) реализуются в Зеленограде. Благодаря им там появится около 7,7 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках трех проектов КРТ в Зеленограде будет реорганизовано 30,8 гектара территорий. В общей сложности там построят более полумиллиона квадратных метров недвижимости. При этом около 70 процентов застройки – свыше 380,5 тысячи квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" занимается развитием двух площадок в районах Силино и Матушкино, которые располагаются в бывшей промзоне Алабушево, а инвестор – третьей, в бывшей промзоне Малино.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в ОЭЗ работает свыше 230 высокотехнологичных предприятий. На площадке "Алабушево" планируется создать более 180 тысяч квадратных метров промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. Его реализация создаст не менее 2 тысяч новых рабочих мест.

В рамках проекта на этой территории также будет еще 2,5 тысячи "квадратов" офисно-деловой недвижимости, что обеспечит дополнительно 250 рабочих мест.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в рамках одного из проектов на территории площадью более 10 гектаров на площадке "Алабушево" возведут свыше 110 тысяч квадратных метров промышленно-производственной недвижимости и 72 тысячи квадратных метров общественно-деловой. В результате там сделают три производственных комплекса, многофункциональный и общественно-деловой центры, а также объект образования.

Здесь же построят 2,5 тысячи квадратных метров объектов офисно-делового назначения. Благодаря этому работать смогут еще около 5,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе Москвы в рамках проектов КРТ возведут новое жилье по реновации. На северо-востоке города реорганизуют участок площадью 3,43 гектара.

На его территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Суммарная площадь квартир в новостройках будет около 46,8 тысячи "квадратов", что позволит обеспечить жильем порядка 1,7 тысячи москвичей.

